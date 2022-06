Rins: "Tengo varias opciones para 2023"

Rins ingresó en el mercado de pilotos sin previo aviso tras el Gran Premio de España, cuando Suzuki anunció que dejaría MotoGP a finales de temporada. En las últimas semanas, el tres veces ganador de una carrera en la categoría reina ha sido vinculado con equipos como KTM, RNF Racing en Aprilia y más recientemente, con el equipo satélite de Honda.

Este último, como informó por primera vez Motorsport.com, parece ser el destino más probable de Alex Rins, aunque este jueves, antes del Gran Premio de Países Bajos, declaró que aún no ha tomado una decisión. "Sí, tenemos algunas opciones", confirmó el español. "Aprecio mucho a los equipos, a los fabricantes que se acercan a mí, porque sinceramente no ha sido fácil. Pero, estoy bastante cómodo porque tenemos un par de opciones".

"Todavía no lo he decidido, pero vamos a ver si podemos decir algo lo antes posible. Me gustaría saberlo este fin de semana seguro, pero todavía tengo que decidir. Así que no lo sé".

Rins añadió que tiene opciones tanto para correr con motos de 2023 como con motos satélite. "Bueno, seguro que todas las opciones me interesan. Hay opciones que puedo mirar mejor que las otras, porque no sé si esto sonará un poco egoísta, pero creo que me merezco una moto de 2023 porque hemos trabajado muy duro [en 2022]".

"Así que hay opciones que me pueden proporcionar una moto de 2023. También hay opciones que sin proporcionarme una moto de 2023 son bastante bonitas. Así que, vamos a decidir. No es fácil, estoy en una buena situación porque no me gusta decir que no a un equipo que está interesado en mí.

"Es difícil decir algo ahora, porque puedes decir el equipo sin decir sus nombres. Por el momento, solo diría que seguramente me gustaría correr con una moto de 2023", concluyó el catalán.