Rins se fracturó y luxó el hombro derecho durante la clasificación para el Gran Premio de España y se tuvo que perder la carrera. El catalán se ha pasado la semana haciendo rehabilitación para intentar correr este domingo.

Después de recibir el OK de los médicos el pasado jueves, el piloto de Suzuki ha ido administrando los esfuerzos a lo largo de los entrenamientos y salió a carrera con el objetivo de sumar algunos puntos.

Los numerosos abandonos que se produjeron en la carrera de este domingo facilitaron que el barcelonés no solo se marchara de Jerez con el objetivo cumplido, sino con un botín que habría sido difícil de imaginar hace solo una semana.

"Ha sido una carrera súper dura. Cuando he salido de boxes he pensado que no la hacía. Me he recuperado un poco. He hecho una salida increíble, no sé ni cómo. Vuelta a vuelta me dolía más. Me planteé entrar a boxes, pero pensé en toda la gente detrás apoyándome y me dio fuerzas para acabar. Terminar 10º, estoy súper orgulloso", comentó Rins.

El #42 ya sabe lo que es ganar en MotoGP, pero este resultado tiene un sabor especial por las circunstancias.

"Le doy mucho valor porque hemos sufrido en cada entrenamiento por el dolor. Es un dolor que me inhibe la fuerza. He acabado gracias al empujón que he sacado de dentro para dedicárselo a todos. Creo que ha sido la carrera que más he sufrido de mi vida. Me ha sorprendido la capacidad que he tenido de aguantar", apuntó.

Este lunes, Rins pasará revisión en Barcelona con los doctores antes de volver a su residencia en Andorra y junto a ellos determinarán los siguientes pasos en la recuperación para estar listo en el Gran Premio de la República Checa el 9 de agosto.

"Antes de volver a casa pasaré por Barcelona y haré un escáner en el hombro. Si los planes no cambian, no haré ninguna operación. La fractura es pequeña y dejaremos que suelde sola. No hay desplazamiento", concluyó.

Las fotos del Gran Premio de Andalucía: