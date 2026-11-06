Crónica de entrenamientos

MotoGP GP de Qatar

MotoGP GP Qatar: Márquez y Bezzecchi se despegan y Martín es 5° en la FP1

El español de Ducati y el italiano de Aprilia se muestran en gran forma y terminan separados entre sí por poco más de una décima. Martín completa nada menos que 16 vueltas y empieza en el top 5, por delante de un renacido Bagnaia

Matteo Nugnes

Publicado: 6 nov 2026, 13:19

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Marc Márquez se juega su primer match point mundialista en el Gran Premio de Qatar y el piloto de Ducati parece decidido a no dejar nada al azar, aunque Marco Bezzecchi parece igual de convencido de intentar impedirle celebrar en Lusail.

El piloto de Ducati y el de Aprilia, de hecho, han marcado claramente la diferencia respecto a todos los demás en la primera sesión de entrenamientos libres, disputada aún bajo la luz del sol, a la espera de que luego en la primera tanda nocturna del fin de semana se defina la lista de pilotos que lograrán el pase directo a la Q2.

Entre la pista todavía bastante sucia de arena y la temperatura elevada, los tiempos han sido bastante altos, pero Márquez y Bezzecchi se han disputado el liderato al límite de las milésimas durante casi toda la sesión. Al final se ha impuesto el piloto de Ducati, que ha parado el cronómetro en un tiempo de 1'52"278, aventajando en 110 milésimas al de Rímini de la marca de Noale.

Del tercero hacia abajo las diferencias se vuelven claramente más importantes, porque Fabio Di Giannantonio se encuentra a 413 milésimas con la Ducati de Pertamina Enduro VR46, pese a que al final también montó un neumático nuevo delante para marcar su 1'52"691. Por debajo del muro del 1'53" también está Pedro Acosta, que sin embargo en los minutos finales se quedó tirado con su KTM en la pista, muy probablemente a causa de una advertencia.

Ayer Jorge Martin se había mostrado confiado en estar en mejores condiciones que hace una semana en Malasia y, efectivamente, esta primera sesión parece haberle dado la razón. El piloto de Aprilia, que dijo encontrarse mejor en los cambios de dirección, pero que todavía sufre en las frenadas más fuertes a causa de la fractura del radio derecho, se ha colocado en quinta posición, a 734 milésimas. Un inicio claramente alentador para alguien que ni siquiera sabía si estaría en condiciones de correr, también porque ha conseguido completar 16 vueltas, en línea en este dato con todos los demás. Por tanto, no se ha dosificado demasiado.

Justo detrás de él, apenas 59 milésimas más lento, está un Pecco Bagnaia que parece haber dado al menos un paso adelante respecto a las últimas salidas con su Ducati. Los últimos que se han mantenido por debajo del segundo de retraso son Raul Fernandez con la Aprilia de Trackhouse, todavía lidiando con dos dedos fracturados en la mano derecha, y Luca Marini, que en octava posición es el mejor entre los pilotos Honda.

El cuadro del top 10 se completa luego con la otra Ducati de VR46, la confiada a Franco Morbidelli, y con la Honda LCR de Johann Zarco. En cambio, ha empezado claramente mal el fin de semana de Enea Bastianini, que con su KTM Tech3 se encuentra 17º, a 1"9. El de Rímini, por tanto, sigue alternando fines de semana positivos como el de Sepang con momentos de gran dificultad como hoy.

Tampoco ha sido nada sencillo el regreso a MotoGP de Jake Dixon, llevado a Lusail por Honda como sustituto de Joan Mir. El piloto británico no pilotaba una moto de la categoría reina desde 2021 y se ha notado: primero tuvo un latigazo espantoso en aceleración, siendo esquivado por los pelos por Ai Ogura. Pocas curvas más tarde se cayó en la curva 15 y por tanto cierra el grupo en 18ª posición, a 3"1. También cabe señalar la caída en la curva 7 de Brad Binder, 12º con su KTM.

Hay que recordar, por último, que este fin de semana no están en pista las Yamaha, dado que la marca de Iwata ha decidido no modificar su política corporativa, que le impide enviar personal a las áreas afectadas por un potencial conflicto bélico.

La clasificación de la FP1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 16

1'52.278

172.500 354 2 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 16

+0.110

1'52.388

0.110 172.331 352 3 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 16

+0.413

1'52.691

0.303 171.868 351 4 P. Acosta KTM 37 KTM 15

+0.677

1'52.955

0.264 171.466 350 5 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 15

+0.734

1'53.012

0.057 171.380 349 6 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 15

+0.793

1'53.071

0.059 171.290 351 7 R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 14

+0.911

1'53.189

0.118 171.112 348 8 L. Marini Honda 10 Honda 16

+0.952

1'53.230

0.041 171.050 355 9 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 15

+1.028

1'53.306

0.076 170.935 347 10 J. Zarco LCR 5 Honda 15

+1.084

1'53.362

0.056 170.850 349 11 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 15

+1.263

1'53.541

0.179 170.581 346 12 F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 14

+1.339

1'53.617

0.076 170.467 348 13 B. Binder KTM 33 KTM 14

+1.353

1'53.631

0.014 170.446 351 14 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 16

+1.432

1'53.710

0.079 170.328 349 15 M. Viñales Tech3 12 KTM 17

+1.447

1'53.725

0.015 170.305 346 16 D. Moreira LCR 11 Honda 15

+1.791

1'54.069

0.344 169.791 350 17 E. Bastianini Tech3 23 KTM 14

+1.965

1'54.243

0.174 169.533 349 18 J. Dixon Honda 96 Honda 13

+3.148

1'55.426

1.183 167.795 345 Ver los resultados completos

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