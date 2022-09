Gardner dice que KTM le rompió "el corazón"

El australiano dejó claro tras la última carrera, en Spielberg, que sus opciones de permanecer la temporada que viene en la categoría de las motos pesadas son prácticamente nulas, después de que los responsables de KTM le hicieran saber que no mantendrá su puesto en la formación Tech3.

En Misasno, este jueves, Remy Gardner dio más detalles acerca de lo sucedido en el Red Bull Ring. Escuchándole, uno tiene la sensación de que el chico se ha llevado uno de los mayores chascos de su vida; un mazazo de esos que pueden llevarle a dar un cambio de rumbo en su trayectoria.

En su primer curso en MotoGP, Gardner ocupa la 23ª plaza de la tabla general, con nueve puntos en su casillero, cuatro más que Raúl Fernandez, su todavía compañero, que el martes fue confirmado como nuevo piloto de RNF (Aprilia) para 2023.

"Me dijeron que no había sitio para mí en MotoGP el sábado por la tarde. No me lo esperaba. Me dijeron que no era lo suficientemente profesional. Yo siempre he dado el 100%", declaró el muchacho de Sídney, que se quedó a cuadros porque estaba convencido de poder seguir en su actual equipo.

"Mi idea siempre fue la de permanecer aquí. KTM me ha roto el corazón. Sentí que ni siquiera valoran el Mundial [de Moto2] que gané. No creo que haya sido un desastre, a decir verdad. Es mi primer año en MotoGP y, en el caso de Miguel, él lleva cuatro o cinco", añadía el actual campeón del mundo de la clase intermedia, que atendió a los periodistas, en la sala de prensa del circuito Marco Simoncelli, completamente hundido.

"Es difícil de encajar, porque llevo toda la vida trabajando para esto. Con lesiones, con motos que no eran del todo competitivas. Pues sí, estoy un poco decepcionado por el motociclismo. Por eso ni siquiera sé qué voy a hacer el año que viene. Me han dejado en la calle cuando no quedan motos libres en MotoGP", prosiguió el #87, que aún no tiene nada claro su futuro: "No sé qué voy a hacer. Tengo algunas opciones encima de la mesa".