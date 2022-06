Razgatlioglu cierra un test "muy positivo" con la Yamaha de MotoGP

Yamaha cumplió su palabra y dispuso una jornada completa de ensayos privados con la M1 de MotoGP para el piloto turco Toprak Razgatlıoglu, actual campeón de SBK con el equipo oficial de la marca de Iwata que, pese a este test, no tiene planes para dar el salto, a corto o medio plazo, a la categoría reina.

Tras conseguir su primera victoria de la temporada en Misano, el turco ha podido disfrutar de la conducción de la Yamaha R1 por la YZR-M1, completando 40 vueltas al circuito de MotorLand Aragón, donde las condiciones eran sofocantes.

Las características del trazado y las largas rectas han permitido a Toprak exprimir al máximo la potencia de la M1, aunque Yamaha no ha informado de qué modelo se trataba, si la última versión 2022, en manos de Fabio Quartararo, Franco Morbidelli y Andrea Dovizioso, o del prototipo 2021, que utiliza Darryn Binder.

Razgatlıoglu, que calificó la jornada de "muy positiva", arrancó el día con una tanda de 12 vueltas para conocer la moto y los neumáticos Michelin, completando posteriormente tandas más cortas, mientras el equipo de pruebas de Yamaha MotoGP realizaba ajustes de puesta a punto de la moto basados en los comentarios del piloto y el análisis de los datos.

Para ayudar al turco a ganar confianza y velocidad sobre la moto, le acompañó en el test el piloto de pruebas de Yamaha, Cal Crutchlow, cuyos tiempos de vuelta el campeón del WorldSBK 2021 utilizó como referencia.

Desafortunadamente, la prueba se vio interrumpida por una fuerte lluvia antes de la sesión de la tarde, que no permitió mejorar el prometedor ritmo inicial del turco.

“La Yamaha M1 de MotoGP me pareció completamente diferente a mi R1”, en referencia a la moto de SBK, explicó Razgatlıoglu en un comunicado de Yamaha.

“Más potencia, una electrónica diferente, una caja de cambios sin fisuras, todo ello completamente nuevo para mí. Con cada vuelta aprendía más, porque después del mundial de superbikes no es tan fácil adaptarse a la máquina de MotoGP”, añadió.

“Afortunadamente, tuve a Cal (Crutchlow) a mano para ofrecerme consejos y pudo ayudarme mucho. La moto se siente bien, especialmente en la recta donde es muy rápida, y ha sido interesante experimentar los frenos de carbono”, valoró el corredor.

“Las condiciones eran de mucho calor, así que nos limitamos a hacer tandas de cinco o seis vueltas después de la tanda inicial de doce para tener una primera sensación con la moto”.

Aunque no se han dado a conocer los tiempos de vuelta del piloto, Razgatlıoglu sí evaluó los cambios en MotorLand respecto a la moto de SBK.

“Cuando veo las MotoGP en la televisión aquí en Aragón se puede ver que es un poco accidentado, y lo pude sentir hoy. No es tan malo, tienes que mantener el gas abierto para pasar por los baches, porque si cierras entonces se vuelve más inestable”, dijo.

“En general, ha sido un test muy positivo, aunque la lluvia de esta tarde lo haya acortado y no haya podido dar tantas vueltas como me hubiera gustado. He disfrutado mucho con la MotoGP, así que muchas gracias a Yamaha por darme esta oportunidad”, cerró el turco que no tiene, de momento, programado volver a subirse a la M1.