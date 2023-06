Raúl Fernández debió vomitar dentro del casco en Mugello

Raúl Fernández acabó este domingo la carrera del Gran Premio de Italia fuera de los puntos, después de que en los primeros compases remontara desde el 19º puesto en parrilla hasta la 15ª posición, la última que suma.

El de RNF-Aprilia, en las tres últimas vueltas, perdió dos posiciones respecto a Augusto Fernández y Michele Pirro que tenía claramente consolidadas, una situación que se asociaba a los problemas que ha tenido esta temporada con el antebrazo derecho, que se operó justo antes de Le Mans. Pero el motivo fue otro: no se encontraba bien y vomitó dentro del casco.

"El sábado fue un día muy difícil, clasifiqué muy mal, pero la verdad es que este domingo el ritmo estaba muy bien, he salido y estaba con Maverick Viñales, con Miguel Oliveira, estábamos cogiendo a Aleix Espargaró, nuestro objetivo, estar con las otras Aprilia", explicó Fernández.

"Sin embargo, en un momento de la carrera ha podido pasar a Fabio Di Giannantonio y me he ido a por Maverick, que se había escapado un poco, le he alcanzado y entonces, no se por qué, si por un golpe de calor, por la caídas de ayer, porque estaba tomando medicación y casi no he dormido esta noche, pero he empezado a encontrarme mal, mal mal hasta el punto de vomitar en la moto y tener que frenar un poco. He intentado aguantar pero casi me llevo a Augusto cuando me ha pasado, no veía nada dentro del casco. Iba con toda la visera sucia", explicó.

"Al final, y no quiero echarle la culpa a nadie, y mucho menos a los médicos, hemos tomado unos medicamentos para intentar tapar el dolor por las caídas que hemos sufrido este fin de semana. Esta mañana cuando di la vuelta de calentamiento parecía 'robocop', lo he pasado muy mal, no me podía mover encima de la moto. Parece una tontería, pero cuando me caí ayer choqué con la cabeza contra el muro y las cervicales quedaron tocadas. No lo pasé bien, no me gustó la sensación de estrellarme contra las barreras".

Pese a lo fuerte de las dos caídas sufridas el sábado y el dolor, en ningún momento Raúl se planteó tirar la toalla este domingo.

"No, en ningún momento, ni de broma. Hay mucha gente trabajando detrás de nosotros y sería una falta de respeto, al final nos pagan para correr y por muy mal que estés tienes que salir y dar la cara, y es lo que he hecho, dar la cara por el equipo y por Aprilia. Hasta que reviente".

Pese al desastre, Raúl quiso sacar algo positivo del fin de semana del GP de Italia.

"El viernes que hicimos fue muy bueno, el mejor desde hace mucho tiempo. Tengo el brazo bien, poder seguir a Maverick y Oliveira, estar cerca de Aleix rodando muy fuerte. Con eso me quedo, no he podido físicamente, hay que entender el por qué, pero estoy contento de cómo ha ido el fin de semana. Se nos tienen que alinear un poco los astros, después de un viernes tan bueno, el sábado, nada más salir, me caí, y eso que montamos el neumático medio por seguridad, y al final fue peor que el duro. Me quedo con lo positivo", zanjó el madrileño.

Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images