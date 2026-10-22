MotoGP GP de Australia

Raul Fernández sigue mermado tras la lesión en el dedo de Indonesia: “No estoy al 100%”

El vigente ganador del GP de Australia, Fernandez, habla de su estado físico antes de la última visita de MotoGP a Phillip Island

Rachit Thukral

Edited: 22 oct 2026, 13:25

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Raul Fernández ha admitido que no está al 100% de forma de cara al Gran Premio de Australia después de romperse un dedo en una caída en Mandalika hace quince días.

El piloto de Trackhouse tuvo la mala suerte de verse involucrado en un incidente en la primera vuelta con Marco Bezzecchi de Aprilia durante la carrera sprint del Gran Premio de Indonesia.

El impacto le dejó con el dedo índice de la mano derecha roto, lo que le obligó a adaptar su técnica y a frenar usando el dedo corazón en la carrera del día siguiente. Aunque había dudas sobre si podría tomar la salida, luchó contra el dolor y peleó por la victoria contra Bezzecchi, antes de conformarse con la segunda posición por detrás del italiano.

Aunque el breve descanso desde la cita de Lombok ha permitido que la lesión sane hasta cierto punto, Fernández dijo que no se ha recuperado por completo al volver al escenario de su primera victoria en un gran premio en MotoGP.

“Mi estado en comparación con el año pasado es un poco peor, pero en comparación con Mandalika, es mucho mejor”, dijo el jueves en Phillip Island.

“Puede ser un buen fin de semana. Sin duda, el estado que tengo ahora no es del 100%, así que tendré que gestionarlo con el equipo, y luego veremos qué podemos hacer.

“Por supuesto, en Mandalika me caí el sábado y corrí el domingo. Aquí, correré [también]. Luego veremos.

“Hay demasiadas cosas que no podemos controlar. Lo primero es el tiempo, que aquí puede cambiar en cualquier momento, y luego veremos cómo podemos gestionarlo físicamente porque creo que esto será lo más difícil para mí”.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fernández logró su primera victoria en Phillip Island el año pasado, saliendo cuarto en la parrilla para batir a Fabio di Giannantonio de VR46 por 1,5s.

También fue el piloto más rápido en la última ronda de la temporada en Indonesia, tras liderar los entrenamientos y clasificar su moto en la pole position, pero la lesión en el dedo sufrida el sábado descarriló su intento de victoria.

Fernández admitió que su victoria en el GP de Australia de 2025 se vio facilitada por las ausencias de Marc Marquez y Jorge Martin debido a sus propias lesiones, pero está deseando luchar por el primer puesto contra los dos aspirantes al título este año.

“No estoy pensando en qué posición puede ser posible”, dijo. Lo importante es que tenemos que trabajar día a día, especialmente para ver cómo está mi dedo durante el fin de semana.

“Luego, el año pasado aquí Martin y Marco no estaban en la parrilla. Así que eso significa que este año será bastante diferente.

“De todos modos, si estamos en la parrilla, tenemos nuestra oportunidad de luchar por esa [victoria] y seguro que lo intentaremos”.

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