Raúl Fernández lidera la FP1 de Alemania sobre Marc Márquez

Con unos frescos 19°C en el aire se abrió el fin de semana de carreras en Sachsenring, el último Gran Premio que disputan los pilotos de MotoGP antes de tomarse un merecido descanso.

Para Cal Crutchlow, la cosa empezó bastante mal, ya que señaló un problema técnico en su Honda desde su vuelta de salida de boxes y tuvo que terminar a pie.

Contra todo pronóstico, Marc Márquez también empezó mal, protagonizando una caída a baja velocidad en la curva 3, tras tocar el piano en el interior, cuando realizaba su segunda vuelta lanzada.

Durante esta fase inicial, Fabio Di Giannantonio se puso al frente de la clasificación antes de ver cómo Álex Márquez mejoraba la referencia en una décima para coquetear con el 1'21 por vuelta. Al volver a salir, diez minutos después de su caída, Marc Márquez se situó de inmediato entre los primeros puestos. Fue acercándose progresivamente a su hermano para finalmente tomar el mando en 1'20"880.

Justo detrás de él, Di Giannantonio también mejoró su crono para bajar de la barrera del 1'21, situándose a cinco centésimas del nuevo líder. Álex Márquez seguía tercero, seis centésimas más atrás, mientras que la diferencia era mucho más marcada con los siguientes pilotos.

Quedaban entonces 20 minutos y el perseguidor más cercano de este trío era Marco Bezzecchi. Esta sesión marcaba su regreso a la pista tras su fuerte caída de Assen, cuyos efectos admitía el jueves que aún sentía, pero el italiano mantuvo sólidamente esa posición esta mañana antes de entrar en una fase de time attack propiamente dicha.

Final de sesión con neumáticos nuevos para algunos

La jerarquía terminó cambiando cuando Joan Mir y Jack Miller, con neumáticos frescos, se metieron en el top 5. Luego fue Raúl Fernández quien tomó la cabeza, también después de montar neumáticos nuevos en su Aprilia. La nueva referencia era de 1'20"829 y ya no se movería más.

Los hermanos Márquez y Di Giannantonio conservaron hasta el final neumáticos que habían completado una veintena de vueltas. Eso no impidió al campeón vigente ceder solo cinco centésimas respecto al mejor tiempo, con Di Giannantonio justo detrás de él.

Tras todas esas mejoras, Marco Bezzecchi cayó hasta la octava posición. Su compañero de equipo y líder del campeonato, Jorge Martín, no está muy lejos por detrás, mientras que hay que mirar fuera del top 10 para encontrar el rastro de Pedro Acosta (12º), Ai Ogura (17º) y Pecco Bagnaia (19º). Fabio Quartararo es, por su parte, 15º.

Después de la caída de Marc Márquez al inicio de la sesión, vimos la de Maverick Viñales, más rápida esta vez, ya que se produjo en la curva 11.

Franco Morbidelli también se cayó, al pasar por el mismo piano que el #93, pero esta vez siendo descabalgado por la sacudida de su Ducati, allí donde el español simplemente se había inclinado hasta caerse.

Recordemos que el fin de semana se disputa sin Fermín Aldeguer, lesionado en los Países Bajos, ni Johann Zarco, que sigue cuidándose la rodilla tras su accidente de Barcelona. Ambos deberían regresar a finales del verano.

Sus compañeros volverán a pista a partir de las 15:00 para la sesión de Entrenamientos, que sirve para clasificar directamente a los diez más rápidos para la fase final de la clasificación que se celebrará mañana.