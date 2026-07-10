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Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de Alemania

Raúl Fernández lidera la FP1 de Alemania sobre Marc Márquez

El GP de Alemania comenzó con el mejor tiempo de Raúl Fernández, que se puso al frente al final de los primeros entrenamientos libres ayudándose de neumáticos nuevos.

Léna Buffa
Publicado:
Raul Fernández, Trackhouse Racing

Con unos frescos 19°C en el aire se abrió el fin de semana de carreras en Sachsenring, el último Gran Premio que disputan los pilotos de MotoGP antes de tomarse un merecido descanso.

Para Cal Crutchlow, la cosa empezó bastante mal, ya que señaló un problema técnico en su Honda desde su vuelta de salida de boxes y tuvo que terminar a pie.

Contra todo pronóstico, Marc Márquez también empezó mal, protagonizando una caída a baja velocidad en la curva 3, tras tocar el piano en el interior, cuando realizaba su segunda vuelta lanzada.

 

Durante esta fase inicial, Fabio Di Giannantonio se puso al frente de la clasificación antes de ver cómo Álex Márquez mejoraba la referencia en una décima para coquetear con el 1'21 por vuelta. Al volver a salir, diez minutos después de su caída, Marc Márquez se situó de inmediato entre los primeros puestos. Fue acercándose progresivamente a su hermano para finalmente tomar el mando en 1'20"880.

Justo detrás de él, Di Giannantonio también mejoró su crono para bajar de la barrera del 1'21, situándose a cinco centésimas del nuevo líder. Álex Márquez seguía tercero, seis centésimas más atrás, mientras que la diferencia era mucho más marcada con los siguientes pilotos.

Quedaban entonces 20 minutos y el perseguidor más cercano de este trío era Marco Bezzecchi. Esta sesión marcaba su regreso a la pista tras su fuerte caída de Assen, cuyos efectos admitía el jueves que aún sentía, pero el italiano mantuvo sólidamente esa posición esta mañana antes de entrar en una fase de time attack propiamente dicha.

Final de sesión con neumáticos nuevos para algunos

La jerarquía terminó cambiando cuando Joan Mir y Jack Miller, con neumáticos frescos, se metieron en el top 5. Luego fue Raúl Fernández quien tomó la cabeza, también después de montar neumáticos nuevos en su Aprilia. La nueva referencia era de 1'20"829 y ya no se movería más.

Los hermanos Márquez y Di Giannantonio conservaron hasta el final neumáticos que habían completado una veintena de vueltas. Eso no impidió al campeón vigente ceder solo cinco centésimas respecto al mejor tiempo, con Di Giannantonio justo detrás de él.

Tras todas esas mejoras, Marco Bezzecchi cayó hasta la octava posición. Su compañero de equipo y líder del campeonato, Jorge Martín, no está muy lejos por detrás, mientras que hay que mirar fuera del top 10 para encontrar el rastro de Pedro Acosta (12º), Ai Ogura (17º) y Pecco Bagnaia (19º). Fabio Quartararo es, por su parte, 15º.

Después de la caída de Marc Márquez al inicio de la sesión, vimos la de Maverick Viñales, más rápida esta vez, ya que se produjo en la curva 11.

 

Franco Morbidelli también se cayó, al pasar por el mismo piano que el #93, pero esta vez siendo descabalgado por la sacudida de su Ducati, allí donde el español simplemente se había inclinado hasta caerse.

 

Recordemos que el fin de semana se disputa sin Fermín Aldeguer, lesionado en los Países Bajos, ni Johann Zarco, que sigue cuidándose la rodilla tras su accidente de Barcelona. Ambos deberían regresar a finales del verano.

Sus compañeros volverán a pista a partir de las 15:00 para la sesión de Entrenamientos, que sirve para clasificar directamente a los diez más rápidos para la fase final de la clasificación que se celebrará mañana.

MotoGP - GP de Alemania - 1° Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 22

1'20.829

162.342 298
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 20

+0.051

1'20.880

0.051 162.240 302
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 18

+0.107

1'20.936

0.056 162.128 300
4 Spain J. Mir Honda 36 Honda 20

+0.115

1'20.944

0.008 162.112 301
5 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 23

+0.171

1'21.000

0.056 162.000 296
6 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 21

+0.173

1'21.002

0.002 161.996 301
7 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 20

+0.488

1'21.317

0.315 161.368 299
8 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 21

+0.541

1'21.370

0.053 161.263 303
9 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 16

+0.552

1'21.381

0.011 161.241 297
10 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 21

+0.663

1'21.492

0.111 161.021 298
11 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 17

+0.671

1'21.500

0.008 161.006 301
12 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 20

+0.756

1'21.585

0.085 160.838 301
13 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 23

+0.760

1'21.589

0.004 160.830 300
14 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 20

+0.764

1'21.593

0.004 160.822 303
15 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 20

+0.856

1'21.685

0.092 160.641 295
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 22

+0.897

1'21.726

0.041 160.560 298
17 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 24

+0.921

1'21.750

0.024 160.513 303
18 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 21

+0.921

1'21.750

0.000 160.513 300
19 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 17

+0.936

1'21.765

0.015 160.484 301
20 Italy L. Marini Honda 10 Honda 21

+0.960

1'21.789

0.024 160.437 300
21 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 18

+1.754

1'22.583

0.794 158.894 298
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