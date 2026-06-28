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MotoGP GP de Países Bajos

Raúl Fernández critica las sanciones por los límites de pista: "Hacen que MotoGP sea aburrido"

Fernandez admite sus frustraciones por la sanción que le costó la pole en Assen, y amplía sobre sus posibilidades de asegurar un contrato para 2027 en MotoGP.

Rachit Thukral Germán Garcia Casanova
Publicado:
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Raúl Fernández dice que canalizó "su ira" por una penalización por límites de pista en la clasificación para lograr la victoria en la carrera sprint en el Gran Premio de los Países Bajos.

Fernández marcó el mejor tiempo en la sesión de clasificación del sábado por la mañana y se le vio celebrando su pole position provisional cuando quedaban dos minutos en el reloj.

Sin embargo, el piloto de Trackhouse pronto perdió su mejor tiempo debido a una infracción de los límites de pista, con las repeticiones mostrando el neumático trasero de su Aprilia cruzando apenas suavemente la línea blanca mientras aceleraba al salir de la última curva.

La sanción lo dejó cuarto y por detrás de las demás Aprilia en la parrilla, pero se recuperó con fuerza en el sprint, adelantando al poleman Jorge Martín en la chicana final en la vuelta 3 para tomar el liderato.

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Hablando después de la ceremonia del podio, Fernández admitió que estaba frustrado por la norma sobre los límites de pista en la clasificación, que considera que está haciendo que MotoGP sea "aburrido".

"Esta mañana, estaba bastante enfadado después de lo que pasó en la quali", dijo. "Creo que a veces están haciendo que nuestro deporte sea muy aburrido. No estoy realmente de acuerdo [con la penalización].

"Si cometo un error, acepto las consecuencias.

"Aparte de eso, utilicé esta mala energía o este momento en el que estaba bastante enfadado para juntarlo todo en el sprint.

"Estoy muy contento porque estamos trabajando muy bien. Estoy realmente contento con el trabajo que estamos haciendo. Es realmente importante para el equipo y para mí estar en esta posición. Es la primera vez que hacemos 1-2".

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

La segunda victoria sprint de Fernández en cuatro fines de semana llega en un momento importante de la temporada, mientras negocia un nuevo contrato con Trackhouse.

Aunque inicialmente había algunas dudas sobre su futuro en el equipo estadounidense, sus recientes actuaciones han aumentado sus posibilidades de asegurar otro contrato para 2027 y más allá.

Preguntado sobre cómo puede impactar este resultado en su futuro, el español dijo: "Por supuesto, es importante. Pero las cosas que no dependen de mí, realmente no estoy pensando en ellas.

"Realmente estoy trabajando en mí mismo, intentando dar lo mejor de mí. Y si mañana tengo otra oportunidad, lo intentaré.

"Desde hace dos o tres carreras, estamos hablando con Trackhouse. Tuvimos algunas conversaciones buenas. Cuando nos acercamos en el '24, el equipo casi estaba terminando en las últimas posiciones y yo casi estaba en las últimas posiciones, así que creo que hicimos un muy buen trabajo juntos.

"Creo que es hora de hacer que todo [funcione] de esa manera para continuar en el futuro. Pero es algo que no depende de mí. Tengo a la gente a mi alrededor que está trabajando en eso".

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