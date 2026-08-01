¿Quién sumó más puntos hasta ahora en la gira europea de MotoGP?

Ai Ogura se ha convertido en el piloto con más puntos en MotoGP desde que la gira europea de la temporada comenzó en abril, subrayando el progreso que ha logrado en apenas su segunda temporada en la categoría reina.

El piloto japonés tuvo un prometedor comienzo de año en las primeras carreras transoceánicas, aprovechando una moto Aprilia mejorada para dejar atrás de inmediato sus problemas de 2025. Pero mientras otros pilotos de Aprilia tropezaron por una u otra razón durante los meses siguientes, Ogura se mantuvo tan constante como siempre, corrigiendo esa debilidad que lo había estado frenando: el ritmo a una vuelta. Le llevó hasta el GP de la República Checa resolver sus problemas de clasificación, pero ahora todo apunta a que se convertirá en un aspirante habitual a la primera fila.

Combinado con su característico ritmo al final de carrera, Ogura se ha consolidado ahora como un serio aspirante al título frente a pilotos mucho más experimentados. Queda por ver si el piloto de Trackhouse sería capaz de lidiar con la presión de luchar por un título de MotoGP en su segunda temporada, pero su reciente racha de forma ha sido sencillamente extraordinaria.

En las últimas ocho rondas en Europa, que abarcan el tramo desde Jerez en abril hasta Sachsenring en julio, sumó un total de 157 puntos con una media de 19,6 por fin de semana. Esa cosecha lo ha elevado al segundo puesto en la clasificación del campeonato, solo por detrás de la Aprilia oficial de Jorge Martín.

Más puntos sumados desde el inicio de la gira europea (Jerez, ronda 4)

Pos. piloto Puntos victorias GP podios en GP victorias Sprint 1 Ai Ogura 157 1 4 0 2 Marc Márquez 145 3 3 3 3 Fabio di Giannantonio 134 1 2 0 4 Jorge Martín 131 1 3 1 5 Raúl Fernández 119 0 2 2 6 Francesco Bagnaia 118 0 4 1 7 Marco Bezzecchi 105 1 3 0 8 Pedro Acosta 88 0 1 0

Marc Márquez ocupó el segundo puesto con 145 puntos, aunque el piloto de Ducati se perdió la carrera del domingo en Le Mans y todo el fin de semana de Barcelona debido a una cirugía. Además, no fue hasta que regresó a la acción en Mugello cuando pudo recuperar la forma que le faltaba desde su caída en el GP de Indonesia el pasado octubre. Desde entonces, ha sido la referencia, con tres victorias en los últimos cuatro grandes premios que han reavivado su candidatura al título. Tras sumar 45 puntos en las tres primeras rondas, ahora ha añadido otros 145 a su cuenta.

Esa tendencia se vuelve aún más clara si se observan solo las últimas cuatro rondas. Desde Mugello, Márquez ha sumado 119 puntos, cómodamente por delante de los 102 de Ogura, lo que destaca lo drásticamente que ha cambiado su suerte desde la cirugía.

Ai Ogura, Trackhouse Racing, Marc Marquez, Ducati Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

La regularidad de Fabio di Giannantonio se refleja en sus resultados, con el piloto de VR46 consolidándose como el tercer mayor sumador de puntos del verano. Su victoria en el GP de Catalunya fue significativa para su desafío por el título, pero también cometió un raro error en Sachsenring después de cambiar a la misma configuración aerodinámica que los hermanos Márquez.

Mientras tanto, aunque Martín ascendió a lo más alto de la clasificación durante el verano, su campaña hasta ahora ha estado marcada por brillantes momentos altos y frustrantes bajones. Persisten las dudas sobre su forma y condición física después de que un duro fin de semana en Barcelona desencadenara una caída de rendimiento, siendo Mugello la única carrera en la que pareció prosperar.

Raúl Fernández y Francesco Bagnaia sumaron prácticamente la misma cantidad de puntos, aunque la enfermedad (en el caso de Fernandez) y los problemas técnicos (en el caso de Bagnaia) hicieron que no pudieran sacar lo mejor de sus motos.

Aun así, sumaron cómodamente más puntos que Marco Bezzecchi, quien ha sufrido un dramático desplome de forma. El italiano aún acumuló 105 puntos durante la gira europea, incluida una victoria dominante en Mugello. Pero sus resultados se desplomaron la semana posterior al GP de Italia, y no ha logrado sumar ni un solo punto en las últimas cuatro carreras dominicales. Algunos buenos resultados en los sprints hicieron que no se fuera con las manos completamente vacías de la serie de carreras de junio/julio, pero solo consiguió reunir 13 puntos durante ese periodo.

El inicio de la gira europea fue crucial, ya que devolvió a Ducati a la pelea después del dominante comienzo de año de Aprilia. Desde entonces, la ventaja ha oscilado entre los dos fabricantes italianos, con las características de la pista desempeñando un papel clave a la hora de decidir el ganador cada fin de semana.

Cuatro rondas más están programadas en Europa en agosto y septiembre tras el parón veraniego, antes de que el campeonato se dirija a Asia-Pacífico para una serie de cinco rondas transoceánicas. La temporada concluirá con carreras consecutivas en Portugal y Valencia a finales de noviembre.

Más puntos sumados en las últimas cuatro rondas (Balaton Park-Brno-Assen-Sachsenring)

Pos. piloto Puntos 1 Marc Márquez 119 2 Ai Ogura 102 3 Raúl Fernández 72 4 Francesco Bagnaia 61 5 Jorge Martín 52 6 Fabio Di Giannantonio 50 7 Pedro Acosta 45 8 Enea Bastianini 37 9 Luca Marini 33 10 Alex Márquez 20 11 Marco Bezzecchi 13

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