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¿Quién reemplazará a Marc Márquez en Ducati tras su retiro?

Con la retirada de Marc Márquez de MotoGP, Ducati debe encontrar ahora un piloto que lo sustituya la próxima temporada, cuando Paco Acosta se convertirá en la principal referencia del fabricante italiano

Germán Garcia Casanova

Publicado: 27 nov 2026, 13:34

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Ahora que Marc Márquez ha anunciado su retirada de MotoGP, tras la noticia bomba de este viernes en Valencia, Ducati tendrá que encontrar un piloto que ocupe su lugar.

La tarea que afronta el fabricante italiano no será nada fácil, ya que implica sustituir a un 10 veces campeón del mundo en un momento en el que la temporada está casi terminada y todas las plazas de la parrilla de 2027 están completamente ocupadas.

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Ducati no puede salir ahora al mercado a buscar un sustituto con suficientes garantías. Pilotos del calibre de Fabio Quartararo, que ha firmado por Honda; Jorge Martín, que ha firmado por Yamaha; o incluso la posibilidad de traer de vuelta a Francesco Bagnaia, que se despidió ayer tras ocho años con el fabricante de Bolonia después de su fichaje por Aprilia, no son opciones viables. Esto se debe a que ninguno de los contratos de estos pilotos contempla una salida unilateral.

En principio, la solución para Ducati pasa por mover a los pilotos dentro de su órbita, ya sea que estén bajo contrato directo con el fabricante o compitan para un equipo satélite.

Además de Pedro Acosta, que debutará en el equipo oficial, Ducati tiene bajo contrato a Fermin Aldeguer y a Nicolò Bulega. El primero, tras dos años en Gresini, estaba previsto que ascendiera a VR46 en 2027, el mismo equipo en el que correrá el italiano, en su regreso al paddock de MotoGP tras ganar el título del World Superbike.

En Gresini, se espera que Joan Mir y el rookie Daniel Holgado corran el próximo año. No tienen contratos con Ducati, pero se podría llegar a un acuerdo con el equipo de Nadia Padovani si alguno de ellos fuera elegido.

En cualquier caso, mover a uno de esos cuatro pilotos al garaje oficial significaría incorporar a otro piloto y todo apunta a que sería alguien de Moto2.

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aldeguer es el primero en la lista de candidatos

Motorsport.com entiende que el primer candidato para ascender al equipo oficial sería Aldeguer, que tiene contrato con Ducati hasta finales de 2028 con estatus de piloto oficial.

Bulega sería la segunda opción. Elegir a cualquiera de los dos significaría negociar con VR46, que obviamente tendría que buscar un sustituto.

Si la decisión la toma el equipo, una posibilidad sería el piloto italiano de la VR46 Riders Academy Celestino Vietti, quien, con 26 años y seis temporadas en Moto2, ya había sido mencionado como una posibilidad antes de que se cerrara el acuerdo con Bulega.

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Otra opción para el equipo podría ser Manu González, especialmente si gana el título de Moto2 este domingo.

Si la decisión sobre quién encaja en VR46 la toma Ducati, la opción probablemente sería diferente, ya que el equipo dirigido por Gigi Dall'Igna lleva varios meses siguiendo muy de cerca al joven Ivan Ortola, de 22 años, que afronta su segunda temporada en Moto2 y defenderá el tercer puesto en el campeonato del mundo frente a Holgado este domingo, con este último a solo 5,5 puntos.

El rompecabezas, que es poco probable que se resuelva este fin de semana, podría dejar a Acosta y Aldeguer en el equipo oficial; a Bulega y Ortola en VR46, mientras que Gresini mantendría su alineación sin cambios, con Mir y Holgado.

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