MotoGP GP de Qatar

¿Quién corre en el GP de Qatar de MotoGP y quién está ausente?

Consulta la lista completa de inscritos para la carrera de MotoGP de este fin de semana en Qatar

Rachit Thukral

Publicado: 6 nov 2026, 12:35

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La parrilla de MotoGP para el Gran Premio de Qatar quedó seriamente mermada por la retirada de Yamaha del evento.

El fabricante japonés decidió no enviar a su personal a Doha debido a la actual situación geopolítica en Medio Oriente. La decisión afecta tanto a su equipo oficial como a Pramac, y deja fuera a cuatro pilotos: Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller y el sustituto de Toprak Razgatlioglu, Augusto Fernández.

Esto deja apenas 18 pilotos en la parrilla de Lusail, lo que la convierte en la más reducida de la temporada 2026 hasta ahora.

Además, solo 16 de ellos son pilotos de temporada completa, con Alex Márquez y Joan Mir fuera por lesión. Iker Lecuona fue convocado por Gresini para reemplazar al menor de los Márquez, mientras que el as de Honda en World Superbike, Jake Dixon, sustituye a Mir.

Curiosamente, MotoGP también iba a tener 18 pilotos en la parrilla del Gran Premio de Australia el mes pasado después de una serie de lesiones durante el fin de semana. Sin embargo, la prueba de Phillip Island finalmente quedó cancelada por la lluvia, con el mal tiempo impidiendo que se pudiera volar.

Jorge Martín, de Aprilia, quien se fracturó la muñeca en la carrera sprint de Australia, viajó a Qatar, pero sus escasas esperanzas de seguir en la pelea por el campeonato dependen de superar las pruebas físicas después de la FP1.

Jake Dixon, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez - quien se opuso discretamente a la decisión de MotoGP de seguir adelante con la carrera de Qatar - puede cerrar el título este fin de semana si supera a Martín por 30 puntos y a Marco Bezzecchi por ocho en las dos carreras.

Ducati ganó seis de los últimos siete grandes premios en Qatar, con Márquez triunfando el año pasado a bordo de la moto oficial. Aprilia no tiene el mismo historial en Lusail, pero se espera que el trazado del circuito se adapte a la versión actual de la RS-GP.

GP de Qatar de MotoGP - Quién corre en Qatar y quién está ausente

piloto

equipo

moto

Johann Zarco

Castrol Honda LCR

Honda

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Honda

Diogo Moreira

Pro Honda LCR

Honda

Maverick Vinales

Red Bull KTM Tech3

KTM

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Ducati

Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

KTM

Raul Fernandez

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Aprilia

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Ducati

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

KTM

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

KTM

Fabio di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Ducati

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Ducati

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Aprilia

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia

Marc Marquez

Ducati Lenovo Team

Ducati

Jake Dixon

Honda HRC Castrol

Honda

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