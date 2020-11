Quartararo: "Está pasando algo raro que no entendemos"

Fabio Quartararo necesita sumar 12 puntos más que Joan Mir para que el campeonato no se decida hasta dentro de una semana en Portimao. Para ello, tiene que quedar como mínimo cuarto, una posición a la que no se ha acercado en todo el fin de semana.

Tras verse obligado a pasar por la Q1, El Diablo quedó penúltimo de los 12 pilotos que lucharon por la pole, superando solo a Mir, un resultado que valdría al mallorquín para encasquetarse su primera corona de MotoGP.

El francés no ha transmitido buenas sensaciones desde que empezó el Gran Premio y este sábado se confirmaron los peores presagios.

"Esta pasando algo raro que no entendemos", comentó Quartararo. "Todos los cambios son más del doble que el año pasado y el feeling es igual. Es bastante frustrante, hemos hecho cambios muy grandes y no hemos encontrado nada. Antes hacía cambios pequeños y lo notaba. He probado la segunda moto con muchos cambios y no he encontrado nada. Mañana probaremos otra cosa, pero parece que modifiquemos lo que modifiquemos tenemos el mismo problema".

El piloto del Petronas estuvo peleando por la victoria con Marc Márquez en este circuito hace 12 meses, pero en este momento no se plantea nada similar.

"Ahora mismo no pienso en la carrera. Pienso en el warm up. Así no podemos luchar. El feeling no está para adelantar. Tenemos que pensar en estar bien primero en el warm up, y si estamos bien, en la carrera. Tengo ganas de probar la moto en el warm up, crucemos los dedos. Me veo en el sitio que estamos, desgraciadamente. El año pasado peleamos por el podio y ahora estamos perdidos. En carrera pueden pasar cosas...".

Por último, le preguntaron a Fabio si la moto del año pasado era mejor que la de 2020, y al contrario que Rossi un día antes, fue tajante en su respuesta: "Sí".

Las fotos de Fabio Quartararo en el GP de Valencia