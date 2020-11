Quartararo: "Yamaha es muy irregular y Suzuki siempre está arriba"

El francés, embotellado entre el pelotón –arrancó el undécimo– se fue al suelo en la primera vuelta a su paso por la curva 8 del circuito de Cheste, al ver cómo Aleix Espargaró se caía justo delante de él y trincar los frenos de forma un poco más agresiva de lo habitual. Quartararo, que tenía la necesidad de atacar al encontrarse a 14 puntos del líder de la clasificación (Joan Mir), que además circulaba por delante de él, se reincorporó a la carrera tras recoger su M1 del suelo y se las apañó para terminar, aunque lo hizo el último y rodando muy lento como consecuencia de un problema con el sistema que permite bajar la parte trasera de la moto.

Al combinar su 14ª posición final con el triunfo de Mir, el Diablo se sitúa a 37 puntos del mallorquín en la tabla, empatado con Alex Rins y con solo 50 puntos por adjudicarse. De hecho, Mir celebrará el título el domingo que viene si logra terminar en el podio.

Por todo ello, Quartararo considera el título casi perdido, y de hecho ni siquiera cree que sea adecuado referirse a él con todo el trabajo por delante que tiene Yamaha para recuperar el terreno perdido respecto de Suzuki, la marca dominadora de la escena.

“Es muy difícil de aceptar mis resultados de este año. El Mundial no está decidido, pero no podemos pensar en él en estos momentos. Tanto Mir como Rins parecen imbatibles en estos momentos. Mientras que Yamaha está siendo muy irregular, Suzuki siempre está arriba y eso que solo tiene dos motos”, resumió el corredor del equipo Petronas.

“Nosotros pasamos de ganar una carrera a irnos muy atrás en la siguiente. Si comenzamos un fin de semana y me siento bien desde el primer ensayo, entonces podemos mejorar la moto paso a paso. Pero si de entrada no me encuentro bien, entonces nos perdemos completamente”, añadió Quartararo, que a pesar de todo por lo que ha tenido que pasar en este 2020, asegura tener la motivación intacta: “En mi cabeza estoy motivado al máximo para terminar lo más arriba posible en el campeonato".

"Sabemos cuál es el problema y que hay mucho terreno para recuperar. Tendremos que cambiar muchas cosas el año que viene, porque parece que las otras fábricas trabajan mucho mejor que Yamaha”, señaló el chico de Niza, que si terminó la carrera en Cheste fue más bien por pundonor.

“Después de caerme, la parte trasera de la moto quedó bloqueada, abajo, en muchos momentos y eso hizo las cosas todavía más difíciles”, concluyó Quartararo.

