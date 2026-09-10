Quartararo calma las aguas con Yamaha: "Dijimos cosas que no debíamos decir"

Las tensiones entre Fabio Quartararo y Yamaha alcanzaron su punto álgido en el Gran Premio de Aragón. Frustrado por probar una vez más novedades sin obtener una mejora espectacular en el rendimiento, el futuro piloto de Honda expresó su hartazgo, y en particular su negativa a ayudar a la marca de cara a 2027, ya que esta había decidido no dejarle participar en el test del Red Bull Ring, donde habría podido probar los neumáticos Pirelli.

Los responsables de Yamaha no vieron con buenos ojos estos comentarios y reprocharon a Quartararo su actitud negativa, aunque la tensión se disipó antes de llegar a Misano. La semana pasada se celebró una reunión y, aunque no reveló su contenido, el piloto nacido en Niza confirmó que la conversación había sido constructiva.

"Tuvimos una reunión todos juntos", explicó Quartararo ante la prensa internacional —incluido Motorsport.com— este jueves en el paddock de Misano. "Surgió sobre todo por la frustración del fin de semana, cuando dijimos cosas que no debíamos haber dicho. En la reunión dijimos todo lo que teníamos que decir y ahora todo está normal".

Al preguntársele si se arrepentía de algo, Quartararo centró la respuesta en su frustración: "Creo que no es cuestión de arrepentirse o no. Creo que, debido a la frustración, tal vez dijimos cosas que no eran acertadas".

Esa frustración fue el origen de los comentarios de Fabio Quartararo, quien llegó a desahogarse ante la prensa. "Quizás debería desahogarme de otra manera, cuando esté solo en el motorhome, y hablar con vosotros de forma más tranquila", reconoció este jueves.

Fabio Quartararo reste sur un GP d'Aragón très difficile. Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Sin embargo, a ojos del piloto francés, sus palabras también reflejan una pasión intacta: "Nunca te acostumbras a los momentos difíciles. La frustración, obviamente, siempre está ahí cuando no consigues lo que quieres. No importa si sabes que nuestro paquete técnico no está al nivel que deseamos; uno no se acostumbra a eso".

"Soy un competidor, quiero luchar. Si no me importara, significaría que no disfruto y que ya no quiero pilotar. Por eso a veces me preocupo demasiado, y la frustración es muy intensa. Tengo que encontrar las palabras adecuadas en el momento oportuno".

En el pasado, Fabio Quartararo confesó haber recurrido a psicólogos deportivos para que le ayudaran a gestionar etapas complicadas. Actualmente no siente la necesidad de acudir a ellos, ya que la causa de sus problemas está claramente identificada.

"Puede ayudar; de hecho, hubo un momento en mi carrera en el que fue necesario. Empezó en Moto2, hace ya tiempo. No estaba realmente relacionado con la moto, sino conmigo mismo. En realidad, llevo quizá un año y medio sin ver a ninguno. Es más una cuestión de mis comentarios. Me siento bien; simplemente, ahora mismo no tengo buenas sensaciones con la moto".

"Intentamos solucionarlo, pero eso no tiene nada que ver con un psicólogo. Sé cuándo debo ver a uno; es algo que se percibe. He acudido a uno en seis o siete ocasiones, tal vez más, pero ahora no siento que sea necesario porque no percibo esa necesidad".

Escasas esperanzas en Misano

Fabio Quartararo retrouve le circuit où il a été sacré en MotoGP. Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Casi con ironía, este intercambio de declaraciones a través de los medios llega a su punto culminante en Misano, escenario donde Fabio Quartararo se proclamó campeón hace cinco años. Cada regreso a este circuito italiano tiene un sabor especial para él.

"Por supuesto, siempre hay algo especial, ya que fue el momento más importante de mi carrera. Es un circuito que me gusta mucho, así que intentaremos disfrutarlo este fin de semana".

Quartararo espera una ligera recuperación en este trazado, que tal vez sea menos desfavorable que los anteriores: "Para empezar, las temperaturas son más bajas y es una pista donde el agarre no es malo, al igual que la degradación de los neumáticos; así que lo daremos todo para intentar hacer un buen fin de semana".

La recta principal es bastante corta y la falta de velocidad del motor Yamaha podría penalizar menos, aunque la potencia "sigue siendo muy importante" en Misano, según Quartararo: "La recta de meta no es muy larga, pero está la recta opuesta, en la parte central, donde se llega a la sexta marcha, por lo que la potencia es clave. No podemos hacer magia para conseguir más. Haremos todo lo posible con lo que tenemos".