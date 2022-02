Quartararo: los rivales de Yamaha dieron dos pasos adelante

Sepang.- Si tras la primera jornada de test en Malasia Fabio Quartararo aseguraba que sus sensaciones con la nueva M1 2022 "no son la mejores", tras acabar los primeros ensayos de la pretemporada las cosas parecen haber mejorado ligeramente, aunque para el francés los avances de Yamaha se han quedado cortos respecto a sus principales competidores.

"Estoy muy contento porque desde la primera vuelta pude rodar de forma más natural hoy, con mucho más paso por curva", admitió el galo. "Puede que con dos vueltas rápidas más hubiera podido bajar el récord", apuntó un Quartararo, que terminó séptimo (1.58.313) a solo 0.182 de la referencia dejada por Enea Bastianini, que rodó por debajo del récord de la pole del circuito.

En términos de pruebas, el de Yamaha admitió que esperaba más.

"He probado un nuevo chasis y a un setup para bajar la moto de atrás. Esperaba mucho más de este test, la verdad. Esperamos salir más contentos de Mandalika", donde la caravana mundialista viajará este lunes para tres nuevas jornadas de entrenamientos el fin de semana.

Sobre el nivel de mejora de la M1 2022 respecto a la del año pasado, Fabio puso una comparación con sus rivales.

"Honda, Suzuki y Aprilia han mejorado mucho, más que nosotros", apuntó. "Los demás han dado dos pasos adelante; nosotros solo medio", aseguraba contrariado.

Mientras el campeón de 2021 lucha por tener la mejor moto para defender la corona, en el otro lado del box su nuevo compañero Franco Morbidelli lo hace para adaptarse a una moto completamente nueva para él, lo que no le hace competitivo para ayudar en el desarrollo, ni crea una competencia para que el francés tenga estímulos extra.

"Franco será rápido en un futuro próximo", dijo. "Pero cuando Maverick estaba a mi lado aprendí mucho, y cuando ganó en Qatar me llevó al límite. Pero yo no necesito a nadie que me apriete para dar el máximo", separó los conceptos.

En contraste con el día anterior, en el que se vio a Fabio realmente enfadado, este domingo se le veía más animado.

"No estoy contento si tenemos en cuenta lo que me esperaba. Es importante no deprimirse. Tengo lo que tengo, y lo que quiero es dar mi máximo, y eso es lo que he hecho".

Lo que ya no tiene arreglo es la supuesta falta de potencia frente a las maquinarias de Ducati, Honda e incluso Aprilia en términos de potencia.

"Ya no hay tiempo para cambiar lo que nos falta (potencia). En ese sentido, creo que esta moto será más o menos con la que comenzaremos en Qatar. No hay tiempo para probar (un motor nuevo)", se lamentó el chico de la Costa Azul.