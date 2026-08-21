Fabio Quartararo revela los motivos de su cambio a Honda en MotoGP para 2027
El campeón de 2021 nunca mantuvo conversaciones con Yamaha sobre 2027, ya que se convenció de que Honda era el lugar adecuado al que ir.
Fabio Quartararo dice que su decisión de unirse a Honda en MotoGP el próximo año estuvo motivada tanto por el deseo de contar con un paquete mejorado como por la necesidad de un nuevo comienzo.
Después de ocho años compitiendo con la M1 en la categoría reina, incluidos seis con el equipo oficial de Yamaha, Quartararo se unirá a Honda en 2027 para buscar liderar su resurgimiento en MotoGP.
El francés se ha sentido cada vez más frustrado por las dificultades competitivas de Yamaha en los últimos años, y el cambio a un motor V4 totalmente nuevo en 2026 solo dejó a la marca aún más rezagada respecto a la competencia.
Aunque anteriormente acordó un nuevo contrato de dos años con el fabricante con sede en Iwata que cubría las temporadas 2025 y 2026, esta vez actuó rápido, firmando un acuerdo con Honda antes de que su contrato con Yamaha siquiera estuviera listo para renovarse y antes de haber comenzado su último año.
Pero su inminente cambio de una marca japonesa a otra no se anunció hasta finales de julio, lo que le impidió hablar en público sobre su gran cambio de carrera.
Hablando por primera vez sobre su paso a Honda, Quartararo dijo que estaba extremadamente feliz con la elección que había hecho de empezar de nuevo en 2027.
"Espero que puedan traer una moto ganadora. Pero, por supuesto, es un capítulo que termina con Yamaha. Hemos pasado ocho años [juntos]. Los primeros fueron mejores que los últimos", dijo en Silverstone.
"Pero creo que estoy feliz, porque hemos estado hablando desde el año pasado con equipos y se anunció hace apenas dos semanas. Así que estoy realmente feliz de unirme a Honda y con ganas de ello".
Por qué Quartararo eligió Honda en lugar de Yamaha
Preguntado si mantuvo conversaciones con Yamaha para extender su contrato antes de acordar los términos para unirse a Honda, Quartararo respondió con un inequívoco "no".
El campeón de 2021 añadió que hubo dos aspectos clave que finalmente lo convencieron de dejar el fabricante con el que ha estado asociado durante toda su carrera en la categoría reina.
"En este caso, fue especialmente por la máquina", dijo. "He pasado toda mi carrera en MotoGP con Yamaha. Por supuesto, he estado súper feliz y agradecido con Yamaha.
"Pero para mí era el momento adecuado para cambiar. Necesitaba aire fresco, gente nueva y un nuevo proyecto. Necesitaba un cambio en todo, en el aspecto mental y en el del paquete".
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo by: Glyn Kirk / AFP via Getty Images
Quartararo admitió que le ha impresionado la recuperación de Honda, con la marca con sede en Tokio ascendiendo desde el fondo del campeonato en 2024 para lograr una victoria y otros tres podios el año pasado.
"Sabemos que ellos también han estado en una situación difícil. Pero el crecimiento que han tenido en los últimos años y el proyecto que habrá en el futuro es realmente algo que me hace querer ir allí", explicó.
La apuesta de 2027
MotoGP se prepara para una de sus mayores revisiones en 2027, con cambios radicales en las regulaciones de chasis y motor que coinciden con la introducción de un nuevo proveedor de neumáticos.
Quartararo admitió que los pilotos están apostando hasta cierto punto al elegir sus equipos para el próximo año, pero está convencido de que Honda podrá producir un paquete competitivo basándose en lo que ha visto hasta ahora.
"Creo que es muy difícil. Las motos que funcionan ahora, con todos los cambios, especialmente los neumáticos, quizá no funcionen el próximo año. Así que, por supuesto, es una apuesta", dijo.
"Pero no diría que sea una apuesta completa, porque hay muchas cosas detrás en las que hay que pensar, en las que hay que trabajar.
"Tuvimos muchas reuniones con equipos, y con Honda, mis preguntas fueron respondidas realmente bien, y por eso me dan ganas de dar ese paso allí.
"Por supuesto, es una apuesta. Pero hay una parte en la que quería tener algunas respuestas".
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