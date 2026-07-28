Quartararo resignado: "No espero nada de Yamaha, no les pido nada"

La irritación de las últimas temporadas ha dado paso a cierto fatalismo en Fabio Quartararo. Durante varios años, el francés reclamó cambios en su Yamaha, con la esperanza de volver a acercarse a la parte delantera de la parrilla.

Los cambios llegaron este año, con una moto totalmente nueva diseñada en torno a un motor V4, pero ahora parece que Yamaha quería sobre todo descubrir esta arquitectura de motor de cara al reglamento de 2027, ya que la moto ya no evoluciona en profundidad.

Los pilotos de la marca están por tanto regularmente descolgados y Quartararo solo puede lograr golpes de efecto en la clasificación, y no en las mismas proporciones que en 2025, temporada en la que firmó cinco poles. Esperaba evoluciones, pero desde la primavera ha tomado conciencia de que no llegarán.

Mientras Quartararo se unirá a Honda la próxima temporada, su relación con Yamaha concluirá por tanto en esta situación poco alentadora, sin una esperanza real de brillar hasta final de año. Pero el interesado ha acabado por resignarse e incluso por aceptar la situación.

"Aunque sabía que no iba a seguir en Yamaha desde el inicio de la temporada, esperaba más de su parte para progresar, porque quiero que mis resultados, pero también los de la marca, sean mejores", reconoció no obstante Quartararo.

"Ahora sé que están totalmente centrados en la 850cc, así que obviamente no espero nada de su parte, no pido nada, pero intento maximizarlo todo."

Fabio Quartararo busca nuevas motivaciones para el tramo final de su etapa con Yamaha. Photo by: Alexander Trienitz

Lejos de los resultados que eran los suyos el año de su título, en 2021, y cuatro años después de su última victoria lograda con la Yamaha en el GP de Alemania 2022, Quartararo debe aprender a ver lo positivo cuando lucha por un top 10 destinado a quedar anecdótico en su palmarés.

"No tiene importancia para mí, pero prefiero acabar séptimo que 15º, así que esa será mi motivación hasta el final. Sé que, en realidad, eso no va a cambiar realmente nada para mí, pero quiero estar listo para el año que viene."

"No es porque cambie [de moto] que todo será perfecto. Evidentemente habrá algunas dificultades en mi próximo capítulo, así que quiero llevarme al límite, aprender, encontrar todo lo que pueda como piloto. Los pilotos siempre tienen muchas cosas que aprender."

Fabio Quartararo no es el único que aguanta el chaparrón en el clan Yamaha. Álex Rins reconoció haber perdido todo placer sobre su moto y eso también es lo que falta del lado de Jack Miller. El piloto de Pramac acepta conformarse con lo que está a su alcance.

"Sabía que habría días difíciles con este proyecto, firmé para eso", confesó Miller. "Así son las cosas. Vamos a aceptar las victorias, las pequeñas victorias, los pequeños progresos cuando sea posible. Intento trabajar en mí mismo, es todo lo que puedo hacer: intentar convertirme en un mejor piloto, y espero que podamos mejorar la moto."

Quartararo ya no quiere experimentos infructuosos

Fabio Quartararo quiere mantener la misma base hasta el final de la temporada. Photo by: Pierre-Louis Le Mouëllic

Fabio Quartararo se concentra por tanto en su propia conducción y ya no tanto en formas de mejorar su moto. Desde hace varios Grandes Premios, considera infructuosos los experimentos en los reglajes y pide volver a la base más eficaz, lo que hizo durante el fin de semana en Sachsenring.

El francés quiere conservar esa base y, cuando se le pregunta si hay elementos que retener de cara al GP de Gran Bretaña, responde por tanto negativamente: "No puedo retener nada porque, en realidad, es la moto con la que rodé en Barcelona, es la moto con la que rodé en Le Mans…"

"Creo que no hay nada que retener para Silverstone, pero es interesante ver que los mejores resultados que he tenido este año siempre han sido con esta moto, con estos reglajes. Creo que no hay muchas más cosas que encontrar, y que habrá que entender qué podemos ajustar, en lugar de cambiar muchas cosas."

El año pasado, Quartararo rozó la hazaña en Silverstone, ya que lideraba ampliamente la carrera cuando un problema con el holeshot device lo obligó a abandonar. Ya descarta la idea de reproducir semejantes prestaciones este año y se mantiene fiel a su nuevo enfoque: conformarse con el mejor resultado posible.

"Creo que la mejor manera de abordar el fin de semana de Silverstone es hacer como el año pasado. Hice la pole, iba primero, y sabemos lo que pasó. Pero no tenemos el potencial para luchar por esa posición este año, así que obviamente es diferente, pero haré todo lo posible para ser rápido."

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