Quartararo pide sanciones "más severas" a los que transitan lento

Después de la cita española, Fabio Quartararo llegó a su circuito local como vigente campeón del mundo y líder provisional de la hoja clasificatoria de MotoGP, una pista "de casa" que parece beneficiar al francés.

Sin embargo, el piloto de Yamaha echó en falta el time attack, dinámica que no fue posible debido al exceso de pilotos en la pista francesa: "En la FP2 encontré bastante tráfico [de pilotos], pero no creo que haya sido el único en tener este problema", introdujo tras concluir la sesión.

Quartararo aprovechó para realizar un toque de atención a Dirección de Carrera, solicitando ser más severos con los pilotos que se quedan en medio de la pista yendo lento, asegurando que MotoGP "debería predicar con el ejemplo".

"Es un problema [esta situación]. Si alguien se equivoca, no necesita quedarse en el medio del trazado, molestando a los que vienen de atrás. Realmente no estoy de acuerdo con esta actitud".

"Cuando estaba en Moto3 mi ejemplo eran los pilotos de MotoGP, pero si nos comportamos así, obviamente Moto3 hará lo mismo. Penalizan mucho a Moto3, pero nunca a MotoGP. Creo que las sanciones deberían ser un poco más severas en la categoría reina. Nunca he visto a un piloto sancionado por esto, tal vez Jack Miller en Argentina", aseguró el francés.

En Le Mans, Quartararo y Yamaha pusieron a prueba los componentes probados en Jerez hace dos semanas, en concreto el nuevo basculante que el francés instaló en su M1 durante la segunda sesión de entrenamientos libres, pero del que aún no está muy convencido.

"Ha sido un buen día, porque el ritmo ha sido bueno, esta mañana me he sentido bien, también esta tarde. Probamos algunas cosas en la segunda tanda del FP2, en concreto el nuevo basculante, el que probamos en Jerez", introdujo Fabio tras concluir la sesión.

"Los comentarios son más o menos los mismos que hice en los test. Está bien, pero no sé si es mejor o no arriesgarse. No estamos muy seguros, veremos los datos, pero mi primera impresión es quedarme con el anterior para mañana. No hay aspectos positivos o negativos, mi sensación con la moto a veces es mejor en frenada, pero en las curvas es más complicado. Prefiero usar algo de lo que estoy seguro que funciona a algo de lo que no lo estoy. Pero hemos recogido algunos datos interesantes para mañana".