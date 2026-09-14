Quartararo a punto de quedarse sin gasolina en Misano: "Unas alertas de lo más alucinantes"

Fabio Quartararo no pudo luchar por un puesto entre los diez primeros en las dos carreras disputadas tras la pausa veraniega. Este domingo recuperó el décimo puesto en el GP de San Marino, tras un sprint que terminó con una caída, pero el francés tuvo que afrontar una carrera en la que tuvo que dosificar fuerzas, lo cual no fue nada fácil.

Tras salir en 12.ª posición, Quartararo ocupaba el 11.º puesto tras la primera vuelta. Diogo Moreira le adelantó, pero se cayó acto seguido; después, la vuelta de penalización de Franco Morbidelli y el abandono de Pecco Bagnaia le permitieron ganar dos puestos más.

Quartararo se situó entonces noveno, en el grupo que luchaba por el sexto puesto, pero fue adelantado por Enea Bastianini y tuvo que conformarse con la décima posición. No obstante, se mantuvo a menos de tres segundos del séptimo, Fabio Di Giannantonio.

"Estaba en una posición más que aceptable", destacó Quartararo ante la prensa escrita, entre la que se encontraban los periodistas de Motorsport.com. "Diría que no estaba lejos del sexto puesto, pero tuvimos muchos problemas de consumo en esta carrera. No sé por qué".

Fabio Quartararo tuvo que limitar la potencia de su Yamaha en Misano. Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Este consumo excesivo fue un gran problema durante toda la carrera y Quartararo estaba bastante preocupado : "Tenía unas alertas que se estaban volviendo completamente locas en el salpicadero, así que estaba un poco perdido, pero creo que hemos sacado el máximo partido a la situación. Me sentía peor que ayer, así que creo que hemos conseguido el mejor resultado posible".

Las alertas sobre el consumo obligaron a Fabio Quartararo a limitar la potencia de su Yamaha para aguantar hasta la meta : "Tuvimos que improvisar porque no podíamos utilizar toda la potencia. No sé por qué, pero hoy lo hemos tenido muy difícil; desde el principio estaba mucho en el rojo, lo cual no es bueno. Usaba mucha menos potencia. Me costaba mucho, iba muy lento en las rectas".

"De hecho, tengo tres mapas en la moto: el 1, el 2 y el 3", explicó. "El 1 es con el que se supone que la moto es más rápida, el 2 es intermedio y el 3 es el menos rico. Hice la mayor parte de la carrera con el mapa 3. Estaba un poco por debajo de mi potencial. Hice tiempos de 1'31"7 y 1'31"8, así que no fui muy, muy rápido".

A pesar de haber seleccionado la configuración más económica, la alerta siguió apareciendo en el salpicadero de Quartararo, lo que no le tranquilizaba : "De hecho, si está en rojo, no se termina la carrera. Me quedé sin combustible al entrar en boxes. Es muy extraño. No esperaba sufrir tanto por eso aquí, porque no es un circuito que suela plantear dificultades, así que en Austria va a ser realmente difícil".

Fabio Quartararo tuvo que hacer una carrera ahorrando combustible en el GP de San Marino. Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sin embargo, Fabio Quartararo ya había sufrido dos quedadas de combustible al final de la carrera en 2024, primero en Misano y luego en Motegi. A pesar de un cambio en la arquitectura del motor, la Yamaha sigue consumiendo más que las motos de la competencia, que también están equipadas con un V4.

"Me quedé bastante impresionado porque vi a Álex Márquez y a Bagnaia en la vuelta de clasificación", señaló Quartararo. "Yo iba muy, muy lento. Y los veía atacar, así que me quedé bastante impresionado. Hay que entender por qué nuestra moto consume tanto".