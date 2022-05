Quartararo: solo dos Yamaha en 2023 no sería problema para mí

En Jerez, hace menos de dos semanas, tanto el actual campeón del mundo como Lin Jarvis, el director de la marca de los diapasones, declararon estar cerca de poder concretar la prolongación del contrato del francés, que, sin embargo, subrayó no tener nada firmado todavía.

El lunes, la noticia del cese de actividades por parte de Suzuki una vez termine el actual ejercicio provocó un gran estruendo, no solo en el garaje del fabricante de Hamamatsu, sino también en el resto de escuderías, por las derivadas que pueda tener.

Con tanta incertidumbre e incógnitas todavía abiertas, hacerse una idea de cómo quedará configurada la parrilla del próximo año es prácticamente imposible en estos momentos de la película. No obstante, una de las posibilidades apunta a que Yamaha decida poner fin a su formación satélite, cuyas motos gestiona actualmente RNF, el rebautizado equipo de Razlan Razali, que perdió el apoyo de Petronas con vistas a este 2022.

El vínculo entre el constructor de Iwata y RNF fue de un solo año y expira a final de temporada, y no parece fácil que la alianza pueda ir mucho más allá. Sobre todo si tenemos en cuenta los malos resultados cosechados hasta el momento: Andrea Dovizioso ocupa la 20ª posición de la tabla general, con solo ocho puntos, dos más que Darryn Binder, que figura en la 21ª plaza.

Eso, las obligaciones de Yamaha, que asume el sueldo de Dovizioso, y los contactos que mantiene Razali con Aprilia para explorar una posible coalición, hacen que la posibilidad de que Yamaha se quede con solo dos unidades de sus M1 en 2023 sea perfectamente factible.

En cualquier caso, es escenario no alteraría a Fabio Quartararo, la principal apuesta de Yamaha en la pelea por el título, y prácticamente la única habida cuenta de la diferencia de rendimiento entre él, y el resto de corredores de la firma: el segundo piloto de Yamaha en la clasificación es Franco Morbidelli, su compañero, que es 16º, con solo 18 puntos en su casillero, 71 menos que el Diablo

"Si yo me quedo en Yamaha y si solo hay dos motos en 2023, eso no sería un problema para mí. De hecho, ahora mismo estamos teniendo problemas para comparar datos con el segundo equipo, por lo que no supondría un problema", convino Quartararo.

De esa inestabilidad que se percibe en Le Mans, y de la posibilidad de que Aprilia pudiera asumir esas dos Yamaha que desaparecerían, habló también Aleix Espargaró. "La situación ha cambiado mucho con la marcha de Suzuki, y también con la posibilidad de que Yamaha no tenga más un equipo satélite. Pero de momento todo son conversaciones, y no puedes controlar todo eso, así que mejor centrarse en lo que pasa en la pista", declaró Espargaró.