Quartararo: "No puedo entender por qué voy mal en mojado"

El líder del campeonato ha manifestado en repetidas ocasiones sus problemas con la Yamaha de 2021 en condiciones de lluvia y poco pareció mejorar el viernes en Misano tras una segunda práctica pasada por agua.

Quartararo pasó de la octava posición en el ensayo inicial en seco a la 18° en la FP2 en mojado, terminando por detrás de su nuevo compañero de equipo, Franco Morbidelli, quien ha estado ausente desde junio y no había pilotado la M1 2021 hasta hoy, y a más de dos segundos del mejor tiempo.

El francés dice que el 18° puesto "no es real", pero admite que su forma actual en mojado sólo es suficiente para ser 12° en el mejor de los casos, mientras que sus rivales más cercanos por el título, Francesco Bagnaia y Joan Mir, fueron segundo y cuarto.

Cuando se le preguntó si sus problemas se debían a la pista, dijo: "No, porque es lo que he dicho antes. Tenía esa sensación, pero mirando los datos, las temperaturas eran las correctas".

"Tenemos que analizar, hemos encontrado una puesta a punto y ha mejorado un poco la sensación".

"Todavía estamos a dos segundos del primero, pero para mí nuestra posición no es real ahora. Para mí, nuestra posición ahora mismo estaba entre los 12 primeros".

"Pero aún así en 2019 hice todos mis entrenamientos en mojado en el top 10 y no puedo entender por qué no puedo tener esta sensación de nuevo".

"Vamos a ver qué podemos hacer y qué podemos mejorar para la próxima sesión en mojado".

Quartararo ha agregado que tiene "cero feeling" en las curvas rápidas de Misano, a pesar de que una nueva puesta a punto le ofrece un mejor feeling que el que ha tenido en mojado anteriormente este año.

"Así que hemos probado una configuración totalmente diferente esta tarde", dijo.

"Fue un poco mejor. Es una pena porque me he perdido la última vuelta porque he mejorado mi tiempo, pero no he hecho ni uno de mis sectores más rápidos".

"Así que tenemos un poco de margen y creo que la forma en que mejoramos un poco fue mejor".

"Fue un poco mejor, pero todavía no me siento cómodo en la moto. Siento que damos un pequeño paso adelante porque mis sensaciones son mejores, pero tengo cero sensaciones en las curvas rápidas, así que es difícil".

"Es difícil, vamos a ver qué podemos hacer, pero de momento estamos sufriendo bastante".