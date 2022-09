Quartararo: "Me divierto mucho menos en las sesiones de clasificación"

El francés logró convertirse en casi infalible a una vuelta seca, con seis poles en su año de debut en MotoGP, cuatro en su segundo curso y cinco consecutivas en 2021, entre la segunda y la séptima carrera, en Barcelona. Desde ahí, hace más de un año, Fabio Quartararo solo ha logrado una pole, en Indonesia, allá por el mes de marzo.

"Estoy empezando a divertirme mucho menos en las sesiones de clasificación", admitió este sábado Quartararo en Misano, donde solo pudo ser octavo y saldrá por detrás de Pecco Bagnaia en parrilla, incluso pese a la penalización de tres puestos del italiano, que fue segundo y saldrá quinto.

"Es lo máximo que podía hacer, pero estoy decepcionado", añadió el galo.

La Q2 comenzó con un poco de lluvia y la pista ligeramente mojada, los pilotos salieron con gomas de mojado, pero tuvieron que entrar inmediatamente a calzar las de seco.

"En estas condiciones, en algunas curvas no podía subirme al piano, como en la curva 6. Por lo tanto, no podía llevar la velocidad como tenemos que hacer con la Yamaha y no teníamos ninguna aceleración. Así que, básicamente, las curvas 6 a 7 no fueron muy buenas, la curva 15 tuve que usar menos velocidad porque realmente no podíamos aprovechar los pianos", se lamentó.

"Así que estoy decepcionado, pero siempre es el mismo problema. Empiezo a divertirme mucho menos que antes, tenemos que encontrar una solución para calificar más rápido", pidió a Yamaha.

Partiendo desde tan atrás, Quartararo deberá hacer una primera vuelta perfecta, ya que una vez lanzados en caravana para la Yamaha adelantar es un suplicio.

"Ese es el problema, ¿dónde puedo adelantar?", en referencia a todas las Ducati que tendrá delante.

"Es una pista en la que hay mucha aceleración y frenada. Si me acerco no puedo hacer ningún adelantamiento, se puede intentar, como en Austria, pero el riesgo que asumo es mucho mayor".

La solución para Quartararo es jugársela en la salida.

"Tendré que hacer una gran salida, una gran primera vuelta y jugarme mucho en las cuatro primeras curvas".

Además de salir tan atrás, Fabio no pudo aprovechar la penalización de tres puestos a Bagnaia, al que ve como su rival directo por el título.

"Al final ha hecho una clasificación increíble, es decepcionante que estemos luchando siempre con los mismos", dijo de las Ducati.

"Son rápidos, creo que su moto es la referencia ahora mismo. Pero, por supuesto, es difícil porque doy mi 100%, hice lo mejor que pude, pero sólo pude ser octavo".

"Son sólo tres décimas [de la pole] pero es P8. Así que es realmente es decepcionante, pero en condiciones normales sé que mi ritmo es bueno", cerró el francés.