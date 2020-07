Quartararo: "No me imaginaba ganar la primera carrera"

El piloto francés sacó tajada del error de pilotaje de Marc Márquez y la mala elección de los neumáticos por parte de Maverick Viñales para imponerse con solvencia en Jerez.

El Diablo, que partía desde la pole, cayó hasta la cuarta posición en las primeras vueltas. Sin embargo, supo mantener la calma y después de pasar a Jack Miller y aprovechar el error de Márquez, en la novena vuelta se situó líder.

A partir de ahí fue abriendo hueco y en ningún momento se vio amenazado, dando la impresión de tener aún más ritmo si lo necesitaba.

“Cuando tenía tres segundos, he ido mas tranquilo. He visto que aumentaba la diferencia. Creo que tenía tres décimas en el bolsillo. Puse el mapa para salvar las gomas, pero en caso de emergencia podía ir más rápido”, afirmó Quartararo.

El piloto del Petronas señaló el sábado a Márquez como el favorito a la victoria, pero pudo aprovechar sus errores para estrenarse.

“Sabíamos que Marc era mucho más rápido que nosotros, pero también que siempre va al límite. En Tailandia fue igual y en carrera he manejado estar juntos”.

"Es increíble estar en el podio en la posición del medio, es difícil pensar que soy el ganador. Un día muy especial, pero raro sin los fans. No me imaginaba ganar la primera carrera. No he cometido errores. He ido poco a poco hasta la bandera a cuadros".

El piloto de Niza se enteró de la lesión de Márquez tras la carrera.

"Acabo de ver la caída de Marc en televisión y espero que se mejore y vuelva a estar pronto con nosotros", finalizó.

