"Sé que mi posición es mejor que tercero", dice Quartararo

Fabio Quartararo alcanzó este domingo en Indonesia su tercer podio en carrera larga en lo que va de temporada 2023. Y, aunque parezca mentira, el segundo en los tres últimos fines de semana tras ser tercero en la India. El piloto francés repitió posición en un Gran Premio de eliminación, en el que los pilotos acusaron mucho el calor, con más de 60 grados en el asfalto, y en el que sufrieron muchas caídas, finalizando únicamente 14 pilotos.

'El Diablo' se benefició de estas circunstancias, como la caída de Jorge Martín o la doble penalización para Brad Binder, para conseguir mantenerse delante a pesar de rodar con una Yamaha que no le permite adelantar, como se volvió a ver en Mandalika. El galo solo pudo superar a Aleix Espargaró, que estaba sufriendo con los neumáticos. Bien es cierto que en la parte final de la carrera presionó a Maverick Viñales para intentar ser segundo, antes de que ambos se acercaran al ganador, Pecco Bagnaia, pero finalmente tuvo que conformarse con la P3.

El propio Quartararo comentó el jueves que su objetivo para Indonesia era el podio, aunque estaba dejando atrás esa idea después de los primeros entrenamientos: "He cumplido. Estoy contento por haber cumplido el reto que me puse el jueves. El viernes no me lo creía mucho, pero al final lo hemos hecho", explicó tras la carrera.

El #20 señaló los problemas en la M1 como causantes de no obtener un resultado mejor: "No podía pasar a Maverick y no podía pasar a ninguno. Es lo más frustrante que hay. A Aleix Espargaró lo he podido pasar porque tenía la goma blanda y no podía ni acelerar. Es el único adelantamiento que he hecho. Estaba a más de 3 segundos de Pecco, he podido recuperar... Pero al final no puedes adelantar, es lo más frustrante que hay para un piloto. Pero hoy me he demostrado lo rápido que estaba, y sé que mi posición es mejor que tercero".

De cara al futuro, Quartararo reconoció que ha tiene bastantes cosas en su lista de los Reyes Magos para la casa de Iwata: "Hay muchas cosas. He pedido muchas a Yamaha, vamos a decir cinco o seis. Si me traen dos, soy el más feliz del mundo".

"Velocidad, aceleración, y poder tener toda la potencia [del motor] sin tener tanto 'wheelie', porque cortamos muchísimo. Para adelantar, son las dos cosas que me gustaría tener. Luego me gustaría tener otras: 'device', que gire mejor... No puedo pedir tanto. Pero si hacen estas dos cosas para el año que viene podremos luchar por más podios", detalló posteriormente para finalizar.

