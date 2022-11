Quartararo no se arrepiente de nada tras perder el campeonato 2022

Fabio Quartararo tuvo que entregar su corona de campeón del mundo a Pecco Bagnaia en el Gran Premio de Valencia. El piloto de Yamaha llegaba a Cheste con opciones bastante remotas de revalidar su título, y el italiano no falló. 'El Diablo' necesitaba ganar sí o sí, y esperar a que su rival sumase menos de dos puntos.

Quartararo salió a carrera sin nada que perder, y no dudó en adelantar con contundencia a cualquiera que se pusiera en su camino (incluido el propio Bagnaia). Aunque rodó toda la carrera en tiempos de cabeza, y llegó a luchar por el podio, Fabio se tuvo que conformar con la cuarta posición y el subcampeonato.

"La salida fue bien, fue una de las mejores. Pero la primera vuelta no estuve bien. La parte izquierda de la goma tuvo un problema, pero no me puedo recriminar nada", explicó Fabio, ya sin el mono.

"El problema es que las gomas delanteras son demasiado blandas en este circuito en el que, además, cada vez hace más calor", añadió.

El de Yamaha tuvo un toque con Jack Miller, y pocas vueltas después vivió una situación similar con Bagnaia. Sin embargo, no cree que esos incidentes hayan empeorado su rendimiento en pista. "No habría podido pelear por la victoria aunque no me hubiese tocado con Pecco ni nos hubiésemos ido largos con Jack".

Lejos de lamentarse, Fabio asume el resultado y se mostró motivado para la próxima campaña, para la que Yamaha le ha prometido un motor verdaderamente competitivo. "Perder el título así me da hambre para entrenar más duro los próximos cuatro meses. Hay que cerrar este capítulo y abrir uno nuevo a partir del martes".

Respecto a la escena que protagonizó el sábado, antes de la clasificación en su box, Quartararo comentó: "La meditación que se vio antes de la cronometrada la hice porque estaba más nervioso que en la carrera".