Quartararo: No me sorprende lo sucedido con Maverick

Los responsables de la marca de los diapasones anunciaron oficialmente la suspensión de Maverick Viñales para el fin de semana del Gran Premio de Austria, aunque la realidad es que en Yamaha están ya trabajando para resolver el contrato entre ambas partes y que el español no vuelva a subirse a una M1 nunca más.

La creciente tensión entre Mack y la marca no ha pasado desapercibida a nadie y, mucho menos, a alguien que está dentro del garaje.

“La verdad es que no tengo nada que decir, no estoy verdaderamente sorprendido, muchas personas ya saben lo que ha pasado. No es un problema para mí estar solo en el equipo, mejor preguntarle a Yamaha por este tema. Por mi parte no cambia nada”, se sacudió de encima Fabio Quartararo en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria.

Lo que sorprende es cómo se ha desarrollado la situación para peor, hasta llegar a lo de hoy, cuando la M1 es, posiblemente, la moto más rápida de la parrilla.

“Honestamente sí. No puedo decir que la moto vaya fantástica, todas pueden mejorar, pero él ganó la primera carrera de la temporada, hizo buenas carreras. No sé honestamente lo que ha ocurrido. La moto va muy bien, faltan cosas pero no es dramático. Tenemos el potencial para luchar por los podios o mínimo un top 5. En todos los circuitos la moto funciona bien”, añadió el líder del campeonato del mundo.

Momentáneamente, Fabio que se ha quedado solo en el garaje de Yamaha, mientras que en el de Petronas Franco Morbidelli está lesionado y Valentino Rossi anunció su retirada a final de año, a la hora de recoger información, por no hablar ya de compañeros que puedan restar puntos a los rivales por el título.

“No es una frustración no tener otros pilotos Yamaha rápidos en pista. Recabar información es importante, pero para mí tampoco lo es tanto. Cuando dicen que he terminado como la primera Yamaha, a mi eso no me interesa. Tengo mi propio objetivo y tengo claro cuál es. No me molesta que haya más o menos pilotos en pista de la marca”, subrayó.

En una pista complicada, de antemano, para las Yamaha, Fabio logró acabar tercero el domingo pasado, un resultado que firmaría para este fin de semana.

“Si me ofrecen acabar tercero lo firmo, pero hemos visto algunas cosas que nos pueden ayudar, aunque imagino que todo el mundo dará un paso adelante. Vamos a cambiar algo en el estilo de pilotaje y también en la moto que nos ayudará. Por su puesto no será un gran avance, pero podemos mejorar a una vuelta y a nivel de ritmo. En la carrera me caló mucho la goma trasera y perdimos respecto a los dos de cabeza, y hay que mejorar eso”, valoró.

“El campeonato es lo más importante, pero yo sigo pensando carrera a carrera. Ya hemos pasado la primera en el Red Bull Ring y hemos hecho podio. No es crucial la segunda, pero me gustaría acabar en el podio y creo que tenemos posibilidades de lograrlo”, zanjó el de la Costa Azul.