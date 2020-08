Quartararo avisa que "Morbidelli es el más fuerte" en Brno

No es un piloto que sufra muchas caídas el francés, pero este sábado buscó el límite de su Yamaha para tratar de hacerse con la tercera pole consecutiva del curso, algo que no pudo conseguir al estrellarse y salir rodando por la escapatoria.

Al galo, sin embargo, le valió su mejor tiempo previo para asegurarse la segunda posición en parrilla y salir en primera fila, por detrás de su compatriota Johann Zarco, sorprendente poleman en Brno.

“No sabemos si estamos rodando en una pista de velocidad o de motocross, así que supongo que habré pillado un bache empujando al límite. En esta pista cuando fallas en la primera vuelta de la goma ya sabes que no puedes mejorar. Cada vez el asfalto va a peor, pero incluso en el pasado ya sucedía lo mismo. En la segunda vuelta eres tres décimas más lento. Lo he intentado hasta el último momento, pero he cometido un error y me he caído. Pero lo más importante es salir de la primera fila”.

“Creo que tenemos desventaja con los otros pilotos los de Yamaha, nuestra potencia no es muy buena. Las Ducati cuando levantan y ponen la moto recta pueden hacer un tiempo mejor. Hemos hecho un paso adelante en el FP4. No sabemos exactamente dónde estamos, pero creo que hemos mejorado mucho en ese último entrenamiento libre”, dijo Quartararo.

Un paso adelante evidente, que le ha llevado a dejar a casi cinco décimas a Morbidelli, a casi ocho a Rossi y a 1.1 segundos a Viñales, las otras Yamaha.

“No sé si Valentino ha salido con gomas nuevas, pero yo me he encontrado muy bien, siempre bajo unas dos décimas por vuelta con el ritmo, pero esta vez han sido cinco y no me esperaba rodar en 57 altos, ha sido un gran avance para nosotros”.

Para el de Petronas, su compañero Franco Morbidelli será el rival a batir.

“Los rivales más fuertes, veo a mi compañero de equipo. Durante todo el fin de semana ha demostrado que está para ganar. El ritmo de Johann (Zarco) no lo he visto y no te puedo decir, pero sí me he fijado en Joan Mir, que tiene un ritmo muy bueno, también Cal. Pero para mí Franco va muy rápido en esta pista y lo ha demostrado todo el fin de semana”.

“Johann ha ido rápido, pero también espero que Jack y Andrea van a ir rápido, sabemos que la Yamaha va bien en todos los circuitos, a un vuelta funciona muy bien, pero aquí los baches y el asfalto lo ponen muy complicado", dijo para entender la mala clasificación de Viñales.

Sin embargo, el francés está seguro de sus posibilidades.

“Mañana sabemos que contamos con el ritmo de carrera para luchar por la victoria”, apuntó.

Además de Viñales, el gran rival de Fabio ahora mismo por el título es Dovizioso, que está en problemas aparentemente.

"Sinceramente creo que es demasiado pronto para hablar del campeonato, mi objetivo es tratar de dar el máximo en cada carrera, hemos mejorado en el cuarto libre después de tener problemas en los anteriores entrenamientos. Me tengo que mirar a mí mismo, no ver si los demás, como Dovi o Viñales, tienen problemas. Yo trataré de estar delante, tengo buenas sensaciones con la moto y gestionaré lo que tengo para tratar de ganar la carrera”, cerró.