Quartararo sobre KTM: "creo que tienen opciones"

Las dos victorias consecutivas conseguidas en Jerez catapultaron a Quartararo a un liderato sólido del Mundial de MotoGP. Sin embargo, problemas con la degradación de los neumáticos, impidieron al francés seguir con su progresión en Brno, por más que los malos resultados de sus rivales le permitieron ampliar la ventaja al frente de la tabla.

Pero a la meteórica irrupción del corredor de Petronas, le siguió la inesperada victoria de KTM a manos de un debutante, Brad Binder, en su tercera carrera en la clase reina, colocándose las motos naranjas en el radar del campeonato.

A nivel personal, Quartararo no se esperaba tantas dificultades en su fin de semana en la República Checa.

“Me sorprendió la carrera de Brno, el viernes tuvimos un momento difícil pero luego las sensaciones fueron buenas con la goma media. Pero en la carrera tuve un susto en la curva 3 nada más comenzar, luego empujé pero todo era diferente, me costaba mucho, el neumático trasero se destruyó y no pude hacer nada. Lo importante era acabar la carrera. El séptimo puesto en una de las carreras más duras que he tenido lo doy como positivo”, reflexionó el joven corredor de 21 años.

En Spielberg la lluvia ha recibido a los pilotos que este año no han enfrentado condiciones de mojado.

“Llegué aquí el lunes, y cuando vimos la previsión daban lluvia todos los días, pero solo lo hizo una hora cada día, ya veremos. Parece que lloverá viernes y sábado, y el domingo no. Afrontaremos el fin de semana como vaya viniendo, pero no será fácil con esta inestabilidad”.

Centrados en la actuación de Binder y KTM el domingo, el galo se deshizo en elogios.

“Tuve la oportunidad en la carrera de seguir a la KTM, pero no muchas vueltas, ya que me pasó primero Binder y luego Oliveira y la verdad es que pilotaron muy bien, tuvieron una actuación increíble y creo que la moto se adapta muy bien a ellos. Espero tener la oportunidad de poder volver a seguirlos”, explicó.

Una actuación que a muchos les lleva a pensar ya que no hay que olvidarlos en la batalla por el campeonato.

“Si, no solo por lo que hizo Brad, Miguel estuvo muy bien de ritmo, también en Jerez, donde salió el quinto en la parrilla. Creo que la KTM va muy bien y las próximas cuatro carreras son en circuitos donde ya han girado. El potencial de los pilotos es alto y creo que tienen opciones”, en referencia al título.

En el pasado, el Red Bull Ring ha dado algunos problemas de seguridad a los pilotos, que podrían ser más delicados aún en condiciones de mojado.

“El primer año que corrí aquí en mojado me caí, hacia la izquierda, en una curva de derechas. Si el agua queda estancada puede ser peligroso, hay que ver las condiciones de la pista. Dirección de Carrera lo comprobará y tratará de solucionarlo, seguro”, zanjó el chico de la Costa Azul.

Las fotos de Quartararo en la temporada 2020 de MotoGP