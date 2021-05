Quartararo se siente listo para Le Mans tras la operación

El piloto del Monster Yamaha decidió pasar por quirófano dos días después de sufrir un problema en el brazo derecho en la carrera del Gran Premio de España cuando lideraba y que le hizo acabar 13º.

Quartararo ya no tomó parte en el test oficial de MotoGP en la jornada posterior a la prueba y en su lugar viajó hasta Francia en busca de soluciones. Tras ser examinado, el martes por la mañana fue intervenido en el Hospital CH Aix en Provence por segunda vez en el brazo derecho del síndrome compartimental, para desbloquear la zona que ocasionaba la pérdida de fuerza.

La operación, según explicó su entrenador, Éric Mahé, fue mucho menos agresiva que la que le practicaron en 2019, cuando pasó por quirófano 10 días antes del Gran Premio de Catalunya que acabó en segunda posición, en el que era su primer podio en MotoGP.

El Diablo llega ahora al gran premio de casa por primera vez como piloto del equipo oficial Yamaha y con dos victorias en cuatro carreras, aunque perdió el liderato por dos puntos con Pecco Bagnaia en la última cita. A pesar de la operación, Quartararo ha podido ejercitarse con normalidad y no cree que la reciente operación le afecte, en un fin de semana que se prevé pasado por agua en el Circuito de Le Mans.

"Sin duda, la forma en la que terminamos el Gran Premio de España fue una pena, pero lo positivo que sacamos de ello es que somos lo suficientemente rápidos para luchar por podios y victorias", comenta Quartararo en el comunicado previo de Yamaha. "Me operé del síndrome compartimental y ha sido un éxito. He estado entrenando desde entonces, y me siento positivo para este fin de semana. De todos modos, siempre es bonito ir a Le Mans, porque es mi carrera de casa. Intentaré dar lo mejor de mí para volver a estar en lo más alto lo antes posible".

Todos los ganadores de 500/Motogp en Le Mans

2000: Alex Criville 1 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Alex Criville, 2º Norick Abe, 3º Valentino Rossi 2 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2001: Max Biaggi 3 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Max Biaggi, 2º Carlos Checa, 3º Valentino Rossi 4 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002: Valentino Rossi 5 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Valentino Rossi, 2º Tohru Ukawa, 3º Max Biaggi 6 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003: Sete Gibernau 7 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Sete Gibernau, 2º Valentino Rossi, 3º Alex Barros 8 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2004: Sete Gibernau 9 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Sete Gibernau, 2º Carlos Checa, 3º Max Biaggi 10 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2005: Valentino Rossi 11 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing Podio: 1º Valentino Rossi, 2º Sete Gibernau, 3º Colin Edwards 12 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2006: Marco Melandri 13 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marco Melandri, 2º Loris Capirossi, 3º Dani Pedrosa 14 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2007: Chris Vermeulen 15 / 42 Foto de: Crescent Suzuki Podio: 1º Chris Vermeulen, 2º Marco Melandri, 3º Casey Stoner 16 / 42 Foto de: Crescent Suzuki 2008: Valentino Rossi 17 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing Podio: 1º Valentino Rossi, 2º Jorge Lorenzo, 3º Colin Edwards 18 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2009: Jorge Lorenzo 19 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing Podio: 1º Jorge Lorenzo, 2º Marco Melandri, 3º Dani Pedrosa 20 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011: Jorge Lorenzo 21 / 42 Foto de: Bridgestone Corporation Podio: 1º Jorge Lorenzo, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa 22 / 42 Foto de: Bridgestone Corporation 2011: Casey Stoner 23 / 42 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Casey Stoner, 2º Andrea Dovizioso, 3º Valentino Rossi 24 / 42 Foto de: Bridgestone Corporation 2012: Jorge Lorenzo 25 / 42 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Jorge Lorenzo, 2º Valentino Rossi, 3º Casey Stoner 26 / 42 Foto de: Bridgestone Corporation 2013: Dani Pedrosa 27 / 42 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Dani Pedrosa, 2º Cal Crutchlow, 3º Marc Márquez 28 / 42 Foto de: Repsol Media 2014: Marc Márquez 29 / 42 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Álvaro Bautista 30 / 42 Foto de: Repsol Media 2015: Jorge Lorenzo 31 / 42 Foto de: Bridgestone Podio: 1º Jorge Lorenzo, 2º Valentino Rossi, 3º Andrea Dovizioso 32 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2016: Jorge Lorenzo 33 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Podio: 1º Jorge Lorenzo, 2º Valentino Rossi, 3º Maverick Viñales 34 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2017: Maverick Viñales 35 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Maverick Viñales, 2º Johann Zarco, 3º Dani Pedrosa 36 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018: Marc Marquez 37 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Danilo Petrucci, 3º Valentino Rossi 38 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019: Marc Marquez 39 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Danilo Petrucci 40 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2020: Danilo Petrucci 41 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Danilo Petrucci, 2º Alex Márquez, 3º Pol Espargaró 42 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images