Quartararo: Pensar en ganar el domingo no está en mi cabeza

Tras la exhibición de pilotaje que nos regaló en la carrera del pasado Gran Premio de España, Fabio Quartararo, sólo marcó el 13º mejor crono del día (1:37.892), logrado en el entrenamiento de la mañana. Por la tarde, con más calor, subió hasta la 6ª posición del FP2, pero con un tiempo más lento (1:38.132).

“Ya dijimos que nos tomaríamos este día como un test, porque sabemos que hemos tenido una muy buena base desde la semana pasada”, explicó el galo en referencia a que las dos primeras carreras del curso se disputan en el mismo circuito.

“La victoria del domingo ahora está en un rincón de mi cabeza. Por supuesto, siempre es bueno volver a la misma pista. Puedes probar muchas cosas los viernes y pase lo que pase, sabes que los ajustes del domingo están listos desde la carrera pasada. Así que hoy nos tomamos los dos libres como un ensayo”, añadió.

Fabio jugó con los reglajes de la moto para buscar mejoras a su ya gran rendimiento de la pasada semana.

“Las sensaciones son buenas. Hicimos algunas pruebas de ajustes electrónicos en la moto. Encontramos algo bueno, pero también cosas malas, por lo que podemos decir que tuvimos un buen día en general hoy. Era importante hacer eso y ver si podemos progresar aún más. Creo que hemos encontrado buenas soluciones, pero también otras cosas que tendremos que descartar, porque tenía sensaciones diferentes. Insisto, fue un día positivo”, pese a estar retrasado en los tiempos.

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

El único inconveniente es que, ahora mismo, Fabio no está entre los 10 primeros y si este sábado pasara algo inusual se quedaría fuera de la Q2 directa.

“Mañana comenzaremos a pensar un poco más en el ataque al tiempo y luego, por supuesto, ajustaremos la configuración en el FP4 para tratar de encontrar algo para mejorar de nuevo, pero me siento fuerte y listo para funcionar”, quitó hierro al asunto.

“El año pasado estaba demasiado obsesionado con terminar primero en cada sesión de entrenamiento. Ahora lo afronto diferente, con un solo neumático. Era importante, decirnos a nosotros mismos que estábamos trabajando para la carrera, intentar algo para mejorar. Sabemos que el potencial está ahí, que no hemos buscado una vuelta rápida, que hemos ido con el tanque lleno, así que está bien”.

El pasado domingo todos los pilotos usaron el compuesto más blando en carrera, por lo que el francés está evaluando el medio a ver si le aporta algún beneficio.

Tras usar el medio delante y el blando detrás por la mañana, por la tarde cambió a duro delante y medio trasero.

“No me arrepiento de haber corrido con el blando trasero, porque gané la carrera, si hubiera sido segundo sabiendo que el medio podía tener algún beneficio me hubiera contrariado, pero gané”, introdujo.

“Pero fue un buen momento para probar la goma media. La semana pasada solo probamos el rango medio trasero con con el rango medio delantero, y no estaba seguro, no me sentía bien. Así que es algo que tendremos que confirmar en el FP4, comparar los dos neumáticos y ver cuál usaremos en la carrera. Ambos neumáticos son positivos, pero es cierto que el ritmo con el medio de hoy fue realmente genial”.

“Hice un 1:38 con 23 vueltas en el neumático y prácticamente mi mejor tiempo llegó en la última vuelta. Entonces siento que el agarre es muy bueno”, zanjó el Diablo.