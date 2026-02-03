Ir al contenido principal

Declaraciones
MotoGP

Quartararo se fractura un dedo y abandona el test de MotoGP en Sepang

Fabio Quartararo sufrió una fuerte caída nada más comenzar el test de pretemporada de MotoGP en Sepang, y aunque volvió a subirse a la moto tiene un dedo roto y volverá a casa para recuperarse.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Quartararo Test Sepang

Sepang (Enviado Especial).- La estrella francesa de Yamaha se fue al suelo nada más comenzar la pretemporada oficial de MotoGP, que este martes ha arrancado con el test de Sepang. El piloto galo, que afronta su última temporada con la casa de Iwata antes de irse a Honda en 2027, salió a pista y completó ocho vueltas en la sesión matinal, antes de caerse en la curva cinco y golpearse contra el suelo con dureza, terminando 20º en la hoja de tiempos (1.59.886).

Inicialmente se dijo que Fabio Quartararo sufría algunas laceraciones en la pierna y que esta dolorido, pero por la tarde, el galo volvió a salir a pista para completar 16 vueltas más y escalar hasta la octava posición en la hoja de tiempos (1.57.869). Todo ello pese a que se acabó confirmando una fractura en el dedo de una mano.

Quartararo, gracias a las concesiones de Yamaha, ya pudo rodar la pasada semana dos días en Sepang con la nueva Yamaha V4, por lo que tomó la decisión de volver a casa para recuperarse.

"Empiezo muy duro la temporada", bromeó el galo al final del día, mostrando una laceración en su pierna tras la caída de la mañana. "Por suerte pude probar dos días en el Shakedown", añadió.

Fabio Quartararo se ha fracturado un dedo en la caída del test de Sepang

Fabio Quartararo se ha fracturado un dedo en la caída del test de Sepang

Foto de: Oriol Puigdemont

Fabio se recuperará en casa y espera estar listo para el siguiente y último test de pretemporada, el 21 y 22 de febrero en Tailandia.

"Me he roto el dedo corazón de la mano derecha", informó Fabio. "Ya probamos todo lo que teníamos que probar. Pero hemos hecho más de lo necesario, de modo que hemos decidido parar, recuperarme y volver en Buriram".

Sobre la dinámica del accidente, que se produjo al perder la parte delantera de su Yamaha en la curva 5, revolcándose por la grava, el galo explicó que "el impacto fue duro, pero lo peor fueron las volteretas. Sinceramente, no hay explicación. La temperatura era buena. Incluso entré un poco más lento que en las vueltas anteriores. Simplemente perdí el tren delantero", valoró.

Para Yamaha la pretemporada es muy importante, ya que el fabricante está migrando de su motor de toda la vida, el cuatro en línea, a una nueva versión V4.

"Algunas sensaciones son buenas. Luego hay bastantes malas", explicó sobre la nueva moto. "En fin, creo que tenemos que mejorar mucho la velocidad punta, mejorar mucho cuando frenamos en pista y queremos girar, pero la moto sigue sin girar", añade.

"No hemos ganado mucho en comparación con la moto del año pasado", en cuanto al giro. "Pero sí hemos perdido mucho".

No todo es negativo, también hay algo bueno en la nueva V4: "Sobre todo en la frenada. Podemos frenar un poco mejor con ambas ruedas y la parte trasera es más estable".

"Ya estoy completamente adaptado al V4. Ya he cambiado todo lo que había que cambiar. Además, creo que nuestro motor no es igual que el del resto", dejó en el aire. "Sabemos que estamos muy lejos, hay que aceptarlo", concluyó el francés.

