Quartararo está listo para ir al contacto el domingo en Aragón

El piloto de Yamaha predijo durante mucho tiempo que Aragón sería una de las carreras más difíciles del año para él, ya que normalmente ha tenido problemas de rendimiento en el circuito español.

A pesar de mostrar un fuerte ritmo de carrera en la FP4 -que ha convencido a Quartararo de que es lo suficientemente fuerte "para luchar por la victoria"- sólo pudo ser sexto en la clasificación, a ocho décimas del poleman y principal rival por el título, Francesco Bagnaia, de Ducati.

Dadas las dificultades de la Yamaha para adelantar, que se verán amplificadas por la enorme recta opuesta de Aragón, Quartararo admite que tendrá que pilotar de forma agresiva para recuperar terreno.

Cuando se le preguntó si creía que había algún lugar en la pista en el que pudiera realizar adelantamientos seguros, Quartararo dijo: "Desgraciadamente, no".

"Pero tendré que hacer adelantamientos agresivos. Y si hay que hacer un contacto, lo haremos. Pero será mi única solución para esta carrera".

Cuando se le preguntó si su capacidad para extraer el máximo absoluto de la Yamaha en cada sesión lo hacía sentirse orgulloso, Quartararo respondió: "Cuando lo haces la primera vez es bueno. Pero luego llega un momento en el que miras la primera tanda, tienes un casco rojo (en la pantalla de tiempos) en el último sector y cruzas la meta y eres P6 a cuatro décimas (de la primera fila)".

"Al final puedes estar orgulloso, pero hay muchas malas palabras en mi cabeza ardiendo".

"Pero al final empiezo a acostumbrarme y sabemos, si quieres poner el problema (en contexto), sabemos dónde perdemos las cuatro décimas".

Quartararo cometió un error en su penúltima vuelta rápida al perder la parte delantera de su moto al pasar por la curva 2 de derechas. Pero no cree que hubiera ganado nada si hubiera enganchado esa vuelta, afirmando que sexto era su "máximo" hoy.

"He dado mi máximo", dijo. "El único error -y creo que quizás habría mejorado mi tiempo por vuelta, pero no la posición- es que pierdo la parte delantera en la curva 2, bastante recto, no sé por qué".

"Y luego hice mi tiempo en la segunda vuelta. Pero no sería un gran cambio, no habría ganado medio segundo".

"Es una pena porque me siento muy bien, siento que tenemos el ritmo para luchar por la victoria, pero es exactamente lo mismo desde el principio del año.

"Puedo tener tres décimas más rápido que los demás (en ritmo de carrera), pero en la carrera estaré detrás".

"La clasificación es súper importante, pero sexto era lo máximo, lo máximo, lo máximo. Pero creo que todavía podemos hacer algo grande mañana".

Uno de los mayores problemas de la Yamaha cuando está enfrascada en un pelotón es lo rápido que sube la presión de sus neumáticos delanteros.

Quartararo dice que empezará con una presión más baja para la carrera de 23 vueltas del domingo, pero admite que gestionarla será crucial para su gran premio.

"El plan es, como no salimos desde la pole position, creo que empezaremos con una presión más baja porque estaremos detrás de muchas motos", explicó.

"La presión subirá, así que esto es un problema porque tendré que forzar mucho en la frenada. Así que vamos a ver si la presión sube demasiado.

"Esto será lo más importante para mí mañana, la presión delantera".

