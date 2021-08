Quartararo: Tengo un esguince en el tobillo, pero no me duele en la moto

Fabio Quartararo se fue al suelo en la curva 8 de Silverstone cuando apenas se habían consumido seis minutos del segundo entrenamiento libre. El Diablo sufrió un highside y la moto le escupió por el aire, golpeándole en el tobillo del pie derecho. El francés se quedó en el asfalto doliéndose y tuvo que se ayudado por los comisarios para abandonar la pista.

Cojeando visiblemente, Quartararo volvió al box y unos minutos después volvió a salir. El chico de Niza terminó bajando hasta el 1:59.317 que le dio el tiempo más rápido del viernes.

El #20 tuvo que pasar por la Clinica Mobile, donde le examinaron y comprobaron que no hubiera ninguna lesión de alcance.

"Tengo un esguince de tobillo, pero estoy bien cuando voy en la moto, no me duele, eso es lo más importante", confirmó Quartararo. "Creo que solté la moto en el mejor momento, porque era un highside; me habría mandado muy alto y habría sido más doloroso. Siempre puede ser peor, así que hoy hemos tenido mucha suerte".

El líder del campeonato dice que no estaba forzando en el momento de la caída y echó la culpa a la combinación del neumático duro y las bajas temperaturas en Silverstone.

"La caída fue por el neumático duro, que es un desastre total aquí. No iba realmente al límite, fue un error por nuestra parte probar el neumático duro en esas condiciones. Creo que era un poco arriesgado, [pero] es lo que quería hacer. Era importante hacer unas buenas vueltas después del accidente. Me sentí bastante bien", comentó.

Aunque en la anterior carrera en Austria reconoció que conservó en las últimas vueltas de cuando apareció la lluvia pensando en el campeonato, Quartararo afirma que esta caída no cambia su mentalidad.

"No voy a ser más prudente por este accidente. He salido como si no hubiera pasado nada. Podría haber vuelto con un poco más de calma, pensando que estoy delante en el campeonato. De momento, es algo que hay que olvidar", remachó.

