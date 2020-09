Quartararo y sus dos accidentes en Misano: demasiados errores

El francés ganó con aplastante superioridad las dos primeras carreras del año, en Jerez, pero desde entonces ha ido a menos, con malos resultados en Brno y las dos carreras del Red Bull Ring.

Pese a ello, Fabio Quartararo había mantenido el liderado del campeonato, más por la inacción de sus rivales que por sus logros. Pero este domingo, en Misano, el francés se fue al suelo cuando viajaba cuarto en la séptima vuelta, tras lograr adelantar a Maverick Viñales. Pese a la caída, el galo se reincorporó, último, a la carrera, volviendo a irse al suelo en la vuelta 19.

“Demasiados errores por mi parte. La salida no fue buena pero tampoco tan mala. Quise recuperar e ir a por Jack (Miller) pero me precipité. Lo hice como si fuera la última vuelta. No es momento de cometer estos errores, pero seguro que aprenderé de ellos”, reflexionó el galo.

Fabio se mostró fortísimo al inicio del año, pero se ha diluido de forma asombrosa en las últimas citas.

“En la próxima carreras quiero volver a pelear por ganar. Cuando adelanté a Maverick podía ir medio segundo más rápido, pero la goma de delante se había sobrecalentado. Me fui largo y me caí”, explicó su primer accidente.

Las Yamaha, en general, habían funcionado muy bien todo el fin de semana tras sufrir en las tres últimas carreras, pero la mejor no acompañó a Fabio.

“Pensaba que iba a hacer una buena carrera, pero este es un año extraño. Hay que cometer errores para aprender de ellos. Incluso Marc y Valentino siguen aprendiendo, y yo solo estoy en mi segundo año”, en la clase reina.

Fabio se mostró sincero y admitió que fue culpa suya.

“Me sobreexcité demasiado, quise recuperar el terreno perdido demasiado rápido”.

El momento clave fue cuando, por fin, pudo deshacerse de Viñales, que le tapó algunas vueltas.

“Me costó mucho adelantar a Maverick y tuve que hacerlo con una maniobra bastante agresiva. Creo que es su forma de pilotar, no creo que hiciera nada raro”.

Tras ganar las dos primeras carreras del año, todo el mundo apuntó a Fabio como gran favorito al título, un peso demasiado grande para el joven corredor de 21 años.

“Puede que la gente piense que tuviera presión, pero de verdad que la presión me da igual. Quiero ganar el título, pero este es mi segundo año. Cometí un error, me emocioné demasiado, punto”, y final.

