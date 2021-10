Quartararo: No estamos mal en ritmo de carrera

El francés no logra la pole, una suerte en la que siempre había sido infalible, desde junio en Barcelona. Sin embargo, ha estado toda la temporada siempre entre los tres primeros en la clasificación, amarrando una primera fila de parrilla desde la que poder controlar al, ahora, su máximo rival para el campeonato, Pecco Bagnaia, que saldrá con su Ducati desde la pole.

“He dado mi máximo, ha sido muy difícil, no me he encontrado bien en todo el fin de semana a una vuelta por los baches que hay en la pista, nuestra moto sufre mucho y he salido a la Q2 a todo o nada” explicó el galo al final de la clasificación.

Una vez conseguida una buena posición de partida, el ritmo es lo que marcará la diferencia en una carrera que se presenta muy dura por las condiciones.

“En ritmo no estamos mal, pero a una vuelta lograr la primera fila es muy importante. Tendremos la referencia de Pecco en la primera curva para intentar frenar un poco más tarde", añadía Fabio Quartararo.

El de Yamaha insistió en que su moto, en su opinión, es la más perjudicada por los baches del trazado americano.

“Lo di todo, porque mirando otras motos se puede ver que se mueven mucho menos que la nuestra. La primera fila era el objetivo”, apuntó.

En estas condiciones, el líder del Mundial cree que su punto débil será mantenerse cerca de la Ducati en las aceleraciones.

“En la recta de atrás perdemos muchísimo, porque es casi un cuarto del circuito y no podemos ni recortarlo ni aumentar caballos”, valoró.

Sin embargo, en su batalla con Bagnaia, el francés cree que también va a tener sus cartas para jugar.

“Tanto a Pecco como a mí nos falta algo en esta pista. En el primer sector, en carrera iré un poco más con calma. En el tercer sector, en cambio, creo que vamos muy rápido”, pronosticó.

Aunque Jack Miller se había mostrado muy fuerte a una vuelta, al final irrumpió Pecco con su tercera pole consecutiva para seguir discutiendo el título al de Yamaha.

“No me esperaba ni la pole de Pecco ni mi primera línea. Pero el hecho de estar jugándonos el título hace que nos superemos”, zanjó el chico de la Costa Azul.