Quartararo arremete contra los comisarios: Felicidades por su trabajo

El actual campeón del mundo, Fabio Quartararo, líder también de la clasificación de pilotos en estos momentos, se cayó al suelo en la quinta vuelta del GP de Países Bajos al medir mal en una de sus maniobras de adelantamiento cuando trataba de adelantar a Espargaró, que en aquel preciso instante estaba en el segundo puesto, por detrás de Pecco Bagnaia.

Al intentar meterle al piloto español la rueda delantera de su moto, el tren delantero de la M1 cedió y Quartararo no pudo evitar la caída, en la que, además, contactó con el de Aprilia, al que empujó hasta la grava.

Por suerte para él, Espargaró pudo reincorporarse e interpretar una tremenda remontada, que le llevó a cruzar la meta en el cuarto puesto, en la que, para muchos, fue la mejor carrera de su vida.

Menos suerte tuvo el muchacho de Niza, que a pesar de volver a subirse a su prototipo y de pasar inicialmente por el garaje, sufrió una segunda caída mientras intentaba mantenerse en pista, a la espera de una eventual lluvia que nunca llegó.

Por si eso fuera poco, los comisarios interpretaron que la maniobra del #20 merecía una sanción por conducción irresponsable, circunstancia que enfureció al corredor, que esperó al lunes para pronunciarse.

El cabreo de Quartararo viene dado por la inconsistencia que, según él, impera en el juicio de los comisarios, quienes no penalizaron otras acciones que, a su modo de ver, eran más punibles que la que él protagonizó este domingo.

Sin mencionarlos, el galo se refería a los casos de Bagnaia en Qatar (se llevó puesto a Jorge Martín), de Jack Miller en Portugal (arrasó a Joan Mir), y el más reciente, la doble carambola de Takaaki Nakagami en Montmeló, donde el japonés midió mal su velocidad en la primera frenada, y arrolló a Alex Rins y a Bagnaia.

"Bueno… Una long lap que tendré que hacer en la próxima carrera. Ahora no podemos intentar ninguna maniobra de adelantamiento porque ellos [los comisarios] creen que eres demasiado ambicioso", escribió el de Yamaha en sus redes sociales. "Desde principios de año, las acciones de algunos pilotos se valoraron como 'Incidentes de Carrera', pero, por lo que se ve, la mía fue demasiado peligrosa. Felicidades a los comisarios por el increíble trabajo que hacen", ironizaba el francés. "La próxima vez no intentaré adelantar para que no me caiga una sanción", remachó Fabio Quartararo.