Quartararo: "El campeonato es el mismo esté Márquez o no"

Fabio Quartararo fue quien mejor aprovechó la lesión de Marc Márquez en Jerez, sumando dos victorias. La baja prolongada del español le aleja casi definitivamente de la lucha por el título de 2020, y el de Yamaha se ha convertido en este momento en uno de los máximos favoritos a coger su testigo.

En su segunda temporada en MotoGP, Quartararo lidera la clasificación con 10 puntos más que Maverick Viñales y 24 sobre Andrea Dovizioso, sobre el papel los tres principales los aspirantes.

Con 12 carreras aún por delante y 300 puntos en juego, El Diablo considera que no es el momento de especular y pensar en el campeonato, y en su lugar se centrará en ir carrera a carrera có¡imo hizo en la segunda cita en Jerez.

"Ahora mismo no estoy pensando en el campeonato", dijo Quartararo durante la rueda de prensa previa en Brno. "Nos enfrentamos a la tercera carrera de la temporada. Voy carrera a carrera. Nunca he estado en esta situación. No es lo correcto pensar en el campeonato. Pienso solo en esta carrera. La presión es inexistente, Quiero seguir trabajando como en Jerez. Me sentí contento de mantener la calma. Quiero continuar de esta manera".

Ni siquiera el cambio de rol que provoca la nueva ausencia de Márquez le hace plantearse el Gran Premio de otra manera.

"Para mí el campeonato es el mismo esté Marc o no. Por su puesto que es un piloto puntero que está ausente, pero para mí es lo mismo. Estamos trabajando de la misma manera que si estuviera Marc. Hay que luchar por lo que quieres. Todos hemos comenzado al 100%. Este deporte entraña muchos riesgos, podemos lesionarnos".

El corredor de Niza está causando sensación en Francia, pero en la última semana sin carreras no se dejó llevar por la euforia.

"Después de las victorias normalmente lo celebras, pero fue extraño porque cuando llegué a casa no vi a nadie. Llevamos mascarilla. Fui a casa pero no puedo besar a mi madre. Viendo el positivo en F1 me estresé”, comentó.

El piloto del Petronas tiene a tiro batir algunas estadísticas, pero no piensa en ello.

"No me importan demasiado las estadísticas o los récords. No quiero pensar en estas cosas. Tengo que pensar en dar el máximo, trabajar duro viernes y sábado y luchar por la victoria el domingo si tengo la oportunidad", finalizó.