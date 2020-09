Quartararo califica el asfalto de Misano como de "motocross"

Las Yamaha dominaron las dos primeras carreras de la temporada en Jerez, ganando ambas con Fabio Quartararo y repartiéndose entre sus pilotos cinco de las seis posiciones en el podio. Sin embargo, en el triplete por República Checa y Austria solo Franco Morbidelli pudo arañar una segunda plaza en Brno, mientras que en Red Bull Ring los problemas de frenos persiguieron a las motos de Iwata.

En Misano, las M1 volvieron a situarse al frente de la clasificación en los dos primeros libres. Maverick Viñales lideró el FP1 y Quartararo el FP2.

"Ha sido un día positivo, porque llevábamos un mes sufriendo, pero hoy hemos mejorado mucho", dijo Quartararo al acabar el día. "Estoy feliz de estar delante de nuevo, porque no sólo fui rápido a una vuelta, sino en ritmo. Las sensaciones no son como las de Jerez, pero siguen siendo buenas. Quería terminar delante porque hacía mucho tiempo que no lo estaba. Siempre es positivo ver tu nombre en la parte alta de la tabla de tiempos, te da confianza".

Yamaha parece haber dejado atrás los fallos en los frenos que provocaron más de un susto en el Red Bull Ring.

"No hay ningún problema, afortunadamente. No sé qué frenos uso, pero lo importante es que funcionen. Creo que estoy usando los frenos de 2020", comentó El Diablo.

El líder del campeonato espera tener alguna novedad en su moto para seguir en la pelea por el título. En Barcelona dentro de dos semanas podría haber algo.

"Yamaha ha trabajado duro para Misano 1 y Misano 2. Nos quedan dos semanas antes de Barcelona. No tenemos el paquete que queremos todavía. No son cosas nuevas, sino detalles No puedo decir cuáles, pero es importante para nosotros", desveló.

Los pilotos de la marca de los diapasones llegaban en desventaja al Gran Premio de San Marino después de no haber participado en ningún test en Misano tras ser reasfaltado, pero poco ha importado.

"Somos rápidos, pero obviamente cuantos más test hagamos mejor, ya lo hemos visto con KTM. No somos la mejor moto y no tenemos el mejor conjunto, aunque tenemos una buena moto", apuntó el piloto del Petronas.

El piloto de Niza valoró el estado del nuevo asfalto del Circuito de Misano.

"En cuanto al asfalto, ¡parece una pista de motocross! Hay algunos baches. Ofrece más agarre que en 2019, pero en la primera salida en la FP1 fue difícil, porque era complicado de entender. Al final lo bueno es tener buen agarre".

Tras la jornada del viernes, parece que se avecina un duelo Quartararo-Viñales el domingo.

"Viñales es el principal rival para la carrera, está muy fuerte. Pero ha usado neumáticos diferentes a los nuestros. Por su estilo siempre usa diferentes compuestos", finalizó.