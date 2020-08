Quartararo: "La carrera más dura desde que estoy en MotoGP"

El joven piloto francés, con Marc Márquez lesionado en casa, tenía ante sí una oportunidad de dar un hachazo importante al Mundial con su tercera victoria consecutiva. Sin embargo, las condiciones no se dieron favorables a las Yamaha en Brno, y el Diablo dejó abierta la puerta a que el de Honda vea opciones y trate de volver lo antes posible.

Pese a que a una vuelta Quartararo, durante todo el fin de semana, era fuerte, no tenía el ritmo de carrera necesarios para luchar por estar en el podio.

Al final, Fabio tuvo que conformarse, de mala gana, con un noveno puesto que, sin embargo, le permite mantenerse en el liderato de la general, ampliando su ventaja sobre Maverick Viñales hasta los 17 puntos.

“Desde la primera vuelta, vi que el potencial del neumático trasero era realmente malo y era mucho más difícil de manejar [que en el FP4]. Piloté de una manera totalmente diferente en comparación con el cuarto libre", en el que logró dar un salto de calidad respecto a los anteriores entrenamientos.

“No es normal que algunos pilotos fueran un segundo más rápidos que yo en la última vuelta y Brad [Binder] ganó por cinco segundos. Tendremos que ver dónde está el problema. Ya hemos visto que muchos pilotos han tenido problemas, como Maverick [Viñales], Dovi o Jack [Miller]", en referencia a los neumáticos.

Para Yamaha, la falta de agarre en la pista es un hándicap que, a la hora de la verdad, se ha mostrado insalvable.

“Normalmente la diferencia no es tan grande, son solo pequeños detalles, pero hoy fue enorme. Es cierto que hubo una gran diferencia, pero, francamente, creo que las KTM fueron las más fuertes este fin de semana. Creo que han hecho muchos test y que Michelin les dijo cuáles eran los mejores neumáticos [para los test], por lo que claramente tomaron las mejores decisiones”, en la elección de los compuestos, el duro delantero y medio trasero a diferencia del blando trasero elegido por Fabio.

“Fue difícil porque no esperábamos una carrera como esta. Estoy seguro de que ha sido la más dura desde que estoy en MotoGP”.

“Sinceramente, no esperaba tal deterioro del neumático. En los tres primeros libres mi ritmo fue realmente malo, pero en el FP4 habíamos mejorado mucho y también estaba muy feliz, porque eso me hizo creer que podía luchar por la victoria y por el podio”.

“No sé cómo Binder y Morbidelli lograron tener un ritmo tan bueno. Fue difícil mantener la calma, porque cuando Rins, Valentino y Oliveira me adelantaron, francamente no pude hacer nada. No pude luchar contra ellos. Hay carreras en las que no puedes seguir y sabes por qué, pero luego tienes que analizar bien las cosas para entender los motivos”.

“Tuvimos una larga charla con mi jefe de mecánicos [Diego Gubellini] y mi ingeniero para ver dónde nos equivocamos. Creo que cometimos algunos errores durante el fin de semana, pero no tantos como para merecer un puesto como este”, señala.

“Necesitamos analizar bien las cosas. Mañana mi equipo analizará muchos datos y yo me mantendré actualizado porque es realmente importante”.

Fabio sabe que, en el fondo, ha perdido una gran oportunidad en sus esperanzas de ser campeón este año, y estaba molesto.

“Es muy difícil aceptar un resultado como este, pero estuve en el filo desde la primera hasta la última vuelta, así que creo que es bastante bueno sumar nueve puntos en una situación como esta”, cierra el chico de la Costa Azul.

