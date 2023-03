Quartararo alarmado por la Yamaha: No sé qué es lo que no funciona

El francés fue, con 90 vueltas, el segundo piloto que más kilómetros completó en el penúltimo día de pretemporada en Portimão. Finalmente terminó el octavo, a más de ocho décimas de Pecco Bagnaia, el más veloz. Franco Morbidelli, su vecino de taller, todavía dio más vueltas que él (95), pero concluyó más atrás. El romano finalizó el 21º, a 1,6 segundos de Bagnaia y a ocho décimas de su compañero.

Yamaha, que centró la mayor parte de su invierno en tratar de mejorar la falta de velocidad punta de su M1, se enfrenta ahora a un problema que incluso puede hacerle la vida más complicada a Fabio Quartararo, su punta de lanza.

La moto, como ya quedó claro en Sepang, no responde bien cuando se le colocan las gomas nuevas, y los tiempos no bajan en la medida que deberían hacerlo. Y no solo eso, sino que la falta de velocidad puede emerger también en las tandas más largas; una vicisitud muy adversa ahora que entrarán en escena las carreras cortas de los sábados.

"Ni siquiera sé qué es lo que no funciona. No es que no quiera decirlo, es que no lo sé. Ahora mismo no hay nada que esté en su sitio. En el box les he dicho que es como subirse a la moto de otro y tener que adaptarme a ella", resumió el Diablo.

En Malasia, hace un mes, el chico de Niza terminó cabreado al comprobar la falta de músculo de su nueva moto a una vuelta. Ahora, ese enfado ha dado paso a una sensación casi de incredulidad, combinada con angustia por la falta de tiempo que hay hasta el primer gran premio.

"Llevamos cuatro días rodando; tres en Sepang y uno, aquí. Y esta moto se ha convertido en muy física. Y si lo es, pero al mismo tiempo ofrece un buen rendimiento, pues eso no me molesta. Pero es que esta es súper física y poco competitiva", añadió el #20, que con vistas a la última jornada de pretemporada se centrará en encontrar una buena base, "que todavía no tenemos", según dijo, antes de probar cosas nuevas.

"El problema de la falta de rendimiento con gomas nuevas no es solo la cronometrada, sino también en ritmo. Me preocupan las carreras al sprint. Cuando colocamos neumáticos nuevos somos medio segundo más lentos que el resto", argumentó Quartararo, taxativo a más no poder cuando se le preguntó cómo cree que llegará a la primera cita, dentro de 15 días: "No estaremos listos para la primera carrera, eso seguro. No me encuentro a gusto encima de la moto".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 1 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 2 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 3 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 4 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 5 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 6 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP Team 7 / 14 Foto de: Germán Garcia Casanova Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP Team 8 / 14 Foto de: Germán Garcia Casanova Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP Team 9 / 14 Foto de: Germán Garcia Casanova Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 10 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 11 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 12 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 13 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 14 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images