Quartararo: "Pasar con la Yamaha es una pesadilla"

En una entrevista en exclusiva con Motorsport.com a principios de junio, el campeón del mundo de 2021 y actual primera clasificado en la general del campeonato, el francés Fabio Quartararo, aseguraba que los problemas que le generaba la Yamaha le habían bloqueado, pero que había decidido cambiar la mentalidad, dejar de hablar de la moto para centrarse en pilotar, lo que le puso, de nuevo, en cabeza del campeonato.

"Al principio del Mundial, mentalmente no estaba concentrado. Veía que Yamaha no había evolucionado", explicó el galo en aquella entrevista. "El cabreo se enquistó en mi cabeza y me bloqueó. Estaba un poco atrapado", añadía.

El piloto galo, admitió que tras la carrera de Austin, en la que acabó 7º, tomó una decisión: "Para de hablar de velocidad punta y concéntrate en lo que tienes que hacer, en ir lo más rápido posible".

Desde entonces, Fabio dejó de criticar la falta de evolución de la Yamaha y se centró en ganar, sumando la victoria en Portimao, Barcelona y Sachsenring para convertirse en el sólido líder del campeonato.

Este domingo en Silverstone, las dudas regresaron a la mente del francés, que no solo vio como terminaba octavo, algo que no le sucedía desde las primeras carreras del curso: Qatar (9º) y Argentina (8º), sus peores resultados hasta ahora, y volvieron los pensamientos sobre las prestaciones de la M1.

"Estoy decepcionado porque pensaba que (la sanción) de long lap me penalizaría más (solo perdió un segundo de tiempo y tres posiciones). Así que el problema no fue eso, es que con nuestra moto no puedo rodar detrás de otras motos, porque tengo que pilotar de otra forma y adelantar se convierte en una pesadilla", dijo.

Quartararo admitió que en Yamaha cometieron un error en la elección del neumático trasero, montando una mezcla que no habían probado durante todo el fin de semana.

"Fue un error no probar la goma dura trasera durante el FP4. Circulando detrás de otras motos, la goma trasera se calentó muchísimo y se consumió más de lo esperado".

El líder del Mundial hizo una buena salida, se colocó segundo y se mantuvo hasta la cuarta vuelta ahí, cuando hizo la long lap y bajó a la quinta posición. Una vez en ese escenario, Quartararo no pudo avanzar y fue perdiendo posiciones.

"Vi en las demás motos muchas cosas que le faltan a la nuestra. Velocidad punta, aceleración, tracción…", se lamentaba.

La falta de evolución de la Yamaha es endémica y, aparentemente, las mejoras no acaban de llegar.

"No sé cómo trabajan en la fábrica, porque yo solo veo unos cuantos japoneses en el taller. Pero esta moto me complica mucho la vida; nadie sabe lo que estoy empujando", confesó.

Quartararo, que descarta a Aleix Espargaró como rival en la lucha por el título, sí está preocupado por la evolución de las Ducati y, en especial, Pecco Bagnaia, que se ha enchufado completamente en la batalla.

"En dos carreras he perdido casi dos grandes premios de ventaja con respecto a Pecco. Pero es normal porque hay muchas Ducati en la parrilla", zanjaba el chico de Niza.