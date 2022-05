Puig pide mejoras "lo antes posible" a Honda Japón

El jefe del equipo Honda en las carreras se alineó con la llamada de Marc Márquez este domingo en Le Mans, donde el corredor español terminó la carrera en la sexta posición sin poder luchar con sus rivales, cruzando la meta a más de 15 segundos del ganador.

Al final de la carrera, Márquez aseguró que tanto a él como al equipo y los ingenieros en el paddock "se nos están acabando las ideas", haciendo una llamada a HRC en Japón para que aporte soluciones y, sobre todo, nuevas piezas para intentar mejorar el nuevo prototipo 2022.

Ni Márquez, ni mucho menos Pol Espargaró, que acabó 11º, terminaron contentos con el fin de semana de Le Mans

"Está claro que no ha sido el resultado que esperábamos ni el que pretendemos. Por supuesto, aspiramos a conseguir lo máximo posible, ese es siempre nuestro objetivo. Pero la realidad es que nos enfrentamos a algunos problemas. Seguimos buscando la forma de alcanzar nuestro verdadero potencial. Este fin de semana en Le Mans tampoco fue fácil", resumió el team manager del equipo.

Pese a la dificultad que apunta Puig, acabar sexto para Márquez nunca se puede ver como un buen resultado.

"En términos de resultados, tampoco es lo que Marc espera. Por supuesto, esta carrera no ha sido un completo desastre. Pero tenemos que mirar la situación general y esta no es nuestra verdadera posición y claramente no es la posición de Márquez".

La RC213V 2022 que tan buenas impresiones dio en pretemporada, se ha ido quedando atrás respecto a sus rivales.

"Sabemos dónde tenemos que mejorar", asegura Puig. "Necesitamos más tiempo para probar lo que creemos que puede ayudarnos a arreglar los problemas que tenemos, por ahora debemos seguir trabajando y esperando que estas soluciones lleguen a Europa lo antes posible. Lo estamos comprobando", hizo una llamada a los ingenieros de la fábrica en Japón.

Con Honda instalada en la última posición en la clasificación de constructores, Puig cree que no hay nada que destacar del fin de semana en Francia.

"Todos nuestros pilotos pudieron terminar la carrera, pero creo que el único punto positivo es que no estamos contentos. Esto es muy positivo porque en términos de carreras, cuando las cosas van mal y algo no es como esperabas, es muy fácil perder la motivación, pero esta no es nuestra mentalidad. Vamos a luchar, a mejorar y a volver a conseguir los resultados que nos proponemos", zanjó.

