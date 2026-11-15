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Pramac cree que Yamaha no ganará de inmediato con las 850cc, pero podrá cerrar la brecha en 2027

Yamaha cuenta con la nueva normativa para volver a ser un aspirante de cabeza, pero tiene un déficit significativo que recuperar

Rachit Thukral

Publicado: 15 nov 2026, 15:10

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Pramac no espera que Yamaha compita en los puestos de vanguardia desde el arranque de la era de los 850cc en MotoGP, aunque confía en que el fabricante japonés pueda recortar la distancia hacia el final de la temporada 2027.

Tras haber renovado profundamente la M1 este año para incorporar un nuevo motor V4, Yamaha trabaja ahora en otro cambio de gran magnitud con la entrada en vigor del nuevo reglamento técnico para la próxima campaña.

La nueva normativa contempla modificaciones en la cilindrada de los motores, la aerodinámica, los dispositivos de ajuste de altura y el proveedor de neumáticos, obligando a los fabricantes a realizar fuertes inversiones en diseños completamente desde cero.

En Pramac consideran que las nuevas reglas le ofrecen a Yamaha una “gran oportunidad” para “empezar de cero” y volver a ser competitiva en MotoGP, después de haber quedado relegada al fondo del orden jerárquico durante las últimas dos temporadas.

Sin embargo, el director del equipo, Gino Borsoi, también moderó las expectativas al sugerir que la M1 podría arrastrar un déficit de rendimiento en las primeras carreras de 2027.

“Tenemos una gran oportunidad el próximo año. Nuevas reglas y motos nuevas para todos. Tendremos que empezar más o menos desde cero”, declaró a Motorsport.com el director del equipo Pramac, Gino Borsoi.

Gino Borsoi, Team Manager, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Será el segundo año para el motor V4 de Yamaha. Sin duda, esta temporada fue un año en el que aprendimos muchísimo. Para el próximo, espero que podamos arrancar en mejor forma y con más velocidad. Pero nadie sabe dónde están paradas las otras fábricas.

“Tuvimos algunos test durante la temporada. En realidad, no estamos tan lejos en comparación con este año. Así que ya veremos. Será interesante al principio de la temporada comprobar dónde están las demás marcas respecto a nosotros.

“Es un trabajo enorme para Yamaha y para nosotros. Pero es una nueva temporada, un nuevo capítulo para todos. Quizá podamos cerrar la brecha entre nosotros y las otras fábricas. Ese es nuestro objetivo.

“No esperamos estar ahí de inmediato. Pero a lo largo de la temporada, creo que podemos recortar esa diferencia”.

Yamaha retrocedió en MotoGP este año, ya que su cambio hacia una moto impulsada por un propulsor V4 no aportó las mejoras esperadas. Después de haber sido anteriormente el único fabricante en mantener un motor de cuatro cilindros en línea, Yamaha conservará la configuración V4 en 2027, incluso cuando la cilindrada se reduzca de 1000cc a 850cc.

Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Si bien el panorama competitivo podría no aclararse sino hasta los test de pretemporada en febrero, Yamaha tuvo una primera oportunidad de medir su moto de 2027 frente a sus rivales durante una prueba oficial de Pirelli en el Red Bull Ring en septiembre.

Pramac cree que la potencia pura seguirá siendo un punto débil para Yamaha, a juzgar por el rendimiento de su prototipo de 2027, dado que la marca con sede en Iwata continúa construyendo su comprensión sobre los motores V4.

No obstante, Borsoi también se muestra esperanzado en que Yamaha pueda “dar un verdadero salto hacia adelante” en términos de potencia máxima con algunas actualizaciones hacia finales de 2027.

“Apenas estamos al principio”, añadió. “Sabemos que Austria, por el trazado de la pista, es bastante exigente en el apartado del motor, con una alta demanda de rendimiento. Todavía estamos sufriendo en esa área. Pero Yamaha está trabajando duro en ello.

“Espero que durante el invierno podamos dar un pequeño paso adelante para estar listos al inicio. Pero sabemos que todavía no somos lo suficientemente fuertes en ese aspecto. Espero que a mitad o final de temporada podamos dar un verdadero salto hacia adelante”.

Pramac, que anteriormente formó parte de la estructura satélite de Ducati antes de forjar una nueva alianza con Yamaha, desempeña un papel fundamental para ayudar al fabricante a prepararse de cara al próximo reglamento.

“En Pramac estamos muy contentos de formar parte de este proyecto”, señaló Borsoi. “Hemos intentado poner todo nuestro esfuerzo. De hecho, tenemos planeado viajar a Japón al comienzo de la temporada para recoger la moto y aportar todos nuestros consejos.

“Ya veremos. Es un proyecto interesante. Por suerte, el próximo año empezamos de cero con el nuevo reglamento, así que tenemos una oportunidad.

“Estamos trabajando duro otra vez. Porque en Austria probamos diferentes piezas y distintas actualizaciones. Y en ese momento no solo estuvimos nosotros en pista, sino también el equipo oficial Monster [Yamaha]. Izan [Guevara] también probó la moto en Austria, lo cual fue un muy buen test, y me sorprendió su rendimiento en aquel momento”.

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