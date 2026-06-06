Por qué la sprint del GP de Hungría de MotoGP resultó ser una procesión

La carrera al sprint del Gran Premio de Hungría de MotoGP transcurrió sin emoción, con el orden de cabeza prácticamente definido tras la primera vuelta.

Marc Márquez, de Ducati, lideró las 13 vueltas desde la pole position, mientras que Pedro Acosta, de KTM, no opuso mucha resistencia. Si bien Marco Bezzecchi se vio presionado por Raúl Fernández y Fermín Aldeguer en la lucha por el último puesto del podio, los tres terminaron la carrera muy juntos, sin que ni Fernández ni Aldeguer intentaran adelantar.

Una combinación de factores convirtió la carrera de 13 vueltas en el Parque Balaton en un mero paseo. El trazado con constantes paradas y arranques del circuito nunca iba a favorecer los adelantamientos, como quedó demostrado en la edición inaugural de 2025. Pero un repentino aumento de temperatura el sábado por la tarde complicó aún más las cosas, especialmente después de que los entrenamientos se disputaran en condiciones más frescas el viernes, incluso con la amenaza de lluvia.

Esto explica la caída en el tiempo por vuelta con respecto al viernes, pero, aún más significativamente, con respecto al fin de semana del GP de Hungría de 2025, a pesar de que las motos se volvieron más rápidas gracias a su evolución natural.

Además, Michelin volvió a optar por una estrategia conservadora en la selección de neumáticos, y varios pilotos admitieron que podrían haber traído neumáticos más blandos este fin de semana. Por ello, todos los pilotos comenzaron el sprint con neumáticos blandos y reportaron poca degradación.

En cambio, el sobrecalentamiento se convirtió en el principal problema, lo que dificultó aún más que los pilotos se siguieran unos a otros en pista.

Hubo algo de acción en la zona media de la parrilla, especialmente en la primera mitad, debido a que varios pilotos salieron fuera de posición.

Jorge Martín, de Aprilia, comenzó la carrera en octavo lugar y tuvo que pasar directamente por la chicane mientras perseguía al novato Diogo Moreira, de LCR Honda. Tuvo que ceder la ventaja que había ganado al tomar el atajo y finalmente terminó el sprint en sexto lugar.

Martín resumió por qué adelantar era tan difícil en el Circuito de Balaton Park.

“Es muy fácil cometer errores y cada error te cuesta mucho tiempo”, dijo. “Así que cuando haces un adelantamiento, debes estar seguro de que va a suceder. Porque si no, es mejor quedarse atrás”.

La mayoría de los pilotos también fueron demasiado cautelosos al inicio de la carrera, ya que la curva 1, recién reasfaltada, ofrecía poco agarre. Esa misma curva ya había causado problemas a Márquez y Fabio di Giannantonio en la clasificación del sábado.

“No ayuda que el nuevo asfalto que pusieron sea de aceite o algo así, porque es jodidamente resbaladizo”, dijo Brad Binder. “El aceite todavía se filtra, así que claramente no funciona muy bien en cuanto sales de la línea de salida”.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Cal Crutchlow, sustituto de Johann Zarco, también señaló cómo los pilotos de MotoGP siempre controlan el ritmo en la primera vuelta, y cómo la falta de oportunidades de adelantamiento en Balaton Park contribuyó al "efecto bloqueo".

"Al principio, pensé: '¿Por qué van todos tan lentos?'", dijo Crutchlow. "En Mugello, sentí exactamente lo mismo. En la primera vuelta, es como un bloqueo. Te quedas bloqueado atrás.

"Te preguntas por qué van tan lentos, pero la realidad es que no pueden adelantarse entre sí, porque —no digo que sea peligroso— es difícil adelantar.

"En la parte de atrás, vas a medio gas por todas partes, pensando: '¿Por qué van tan lentos?'. Pero luego intentas adelantar a alguien y dices: 'Oh, no, no puedo, es imposible'".

Varios pilotos tuvieron problemas individuales que contribuyeron a su pobre actuación en Balaton Park.

Fernández, del equipo Trackhouse, quien pasó gran parte de la carrera persiguiendo a Bezzecchi por el tercer puesto, comentó: “En este circuito es bastante difícil mantenerse cerca, sobre todo porque tuve sobrecalentamiento en el neumático delantero.

“Cuando tienes sobrecalentamiento, es muy difícil intentar atacar porque no puedes frenar la moto”.

Joan Mir, de Honda, quien terminó en la 15ª posición, añadió: “Aquí, si no puedes frenar la moto, no puedes adelantar.

“Vimos una carrera muy aburrida. Yo también me aburrí mientras pilotaba. Porque cuando no tengo la oportunidad de atacar, simplemente me quedo atrás porque no puedo pilotar como quiero”.

Di Giannantonio, del equipo VR46, perdió posiciones en la primera vuelta tras clasificarse cuarto, y solo pudo remontar hasta la 10ª posición al final.

Al ser preguntado sobre la falta de adelantamientos en Hungría, comentó: “Cada circuito es diferente, todas las condiciones son diferentes.

“En Barcelona no hay agarre, en Mugello hay más agarre, se va rápido. Aquí se va más despacio, todo va más lento, es más difícil adelantar”.