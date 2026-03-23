Por qué los pilotos de MotoGP corrieron en Brasil a pesar del agujero en la pista

Goiania.- Solo habían pasado unos minutos del final de la Q2 del GP de Brasil cuando un rumor se extendió como la pólvora: "hay un agujero enorme en medio de la recta de meta". Rápidamente se empezó a especular con la posibilidad de que se tenía que suspender la clasificación de Moto2 y Moto3, y la Sprint de MotoGP.

Finalmente, y con casi una hora y media de retraso, dio inicio la carrera corta del sábado, con Marc Márquez llevándose una espectacular victoria, la primera de la temporada.

En en encuentro con los medios al final del día, los pilotos hablaron al respecto de lo sucedido.

"Rezamos para que las condiciones se mantuvieran así. Ese agujero está fuera de la trazada, por eso pudimos competir", explicó el ganador de la carrera.

"Es cierto que hicieron un trabajo increíble, pero la suerte fue que el agujero no estuviera en la trazada, porque de lo contrario no se habría podido correr", añadió.

Joan Mir, Honda HRC Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Joan Mir, el piloto de Honda, se fue al suelo durante la prueba, pero no tuvo nada que ver con el agujero en la pista. "Si llega a pasar en la trazada nos podíamos olvidar de correr", dijo antes de explica porque había sido molesto. "Los pilotos nos tenemos que activar, y que te estén mareando tanto, pues no gusta. ‘¡Prepárate! Ahora, no; espera. Sí, ahora sí, prepárate ya. Luego, tampoco", dijo el mallorquín, que arrastra un fuerte catarro y se encuentra "sin energías".

Jorge Martín volvía a un podio casi un año y medio después y estaba feliz al final de la sprint, así que poco o nada le importó el episodio del agujero. "Todo puede pasar. Hay vibraciones en la recta y muchos baches. El problema del agujero era más a nivel mental, el activarse y estar listo cuando tocara. Por suerte, eso es algo que entreno", explicó sobre la activación.

"No es fácil mantener la concentración más de una hora y media después. Simplemente seguí mi rutina, igual que antes", apuntó.

Reparan un socavón en la recta de meta. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Sobre el boquete en medio de la recta, dijo que "lo solucionaron. Ni siquiera lo vi. Creo que estaba fuera de la trazada. Podemos correr con un agujero, porque no está en la trazada, así que nosotros, los pilotos de MotoGP, podemos manejarlo".

Para Jack Miller la situación del agujero le quitaba peligro a la situación.

"Si terminas ahí es que estás haciendo algo muy mal. Hicieron lo que pudieron y nos permitieron volver a competir, así que seguimos adelante. Claramente, la base no estaba ahí debajo del asfalto", observó el corredor australiano, muy hábil en manualidades en su rancho.

Pecco Bagnaia, por su parte, dijo lo que muchos piensan pero callan: "Hemos venido a Brasil un poco pronto, y las cosas no estaban al 100 % bien organizadas", apuntó, aunque el italiano destacó el trabajo de los organizadores. "Todo el esfuerzo que están poniendo nos está permitiendo correr, y la pista es muy bonita", concedió.

Agujero en la recta de salida/meta del Circuito de Goiana Foto de: German Garcia