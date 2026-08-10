Por qué Martín y Ogura tuvieron problemas con el dispositivo de altura pese a la prohibición del holeshot en MotoGP

Puede parecer extraño que dos pilotos que clasificaron en la primera fila perdieran posiciones en la salida con dispositivos de altura bloqueados, cuando MotoGP prohibió explícitamente los dispositivos holeshot para esa misma fase de la carrera.

El poleman Jorge Martín ya parecía destinado a perder el liderato ante el eventual ganador de la carrera Raúl Fernández cuando se fue largo en la curva 1. Ai Ogura, también en una Aprilia, sufrió un problema similar y cayó en la clasificación.

En ambos casos, las repeticiones mostraron claramente la sección trasera de sus motos arrastrándose sobre el asfalto, lo que sugería que el dispositivo de ajuste de altura no se había desactivado. Esto podría haber provocado problemas serios, pero ambos pudieron finalmente continuar tras liberar sus respectivos dispositivos, con Martín incluso recuperándose para terminar segundo por detrás del ganador Fernández. Ogura se cayó más tarde en la carrera tras no poder recuperar terreno frente a su rival.

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Silverstone marcó solo el segundo fin de semana desde que MotoGP prohibió el dispositivo holeshot —ubicado en la parte delantera de la moto— a raíz de un GP de Cataluña lleno de caídas. Sin embargo, es importante señalar que todas las motos siguen equipadas con un dispositivo de ajuste de altura en la parte trasera. Este se utiliza principalmente al acelerar al salir de curvas lentas durante la carrera, pero los pilotos también lo activan en la salida para lograr una mejor arrancada. Fue este dispositivo trasero de altura el que causó problemas tanto a Martín como a Ogura.

En el pasado, la mayoría de las quejas han sido sobre los dispositivos de altura que se negaban a desactivarse pese a que los pilotos aplicaban la presión de freno requerida. Sin embargo, en Silverstone, tanto Martín como Ogura asumieron la responsabilidad de sus malas salidas de carrera.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"No salí realmente bien —o bueno, Raúl salió mucho mejor que yo. Podía oír su moto", explicó Martín.

"Entramos en la primera curva, yo solo quería mantener la primera posición y no frené lo suficiente, así que mi dispositivo trasero no volvió. Así que es lo que hay. Luego me fui por la izquierda y Marc (Márquez) me adelantó, Ai me adelantó, así que perdí bastante tiempo.

"Creo que fue más un error mío al intentar mantener la primera [posición], en lugar de frenar un poco. Y entonces quizá habría tenido la oportunidad de estar en segunda posición detrás de Raúl, pero fui demasiado optimista".

Un dispositivo trasero de altura bloqueado puede comprometer gravemente la capacidad de giro de la moto, pero Ogura nunca sintió que el problema lo dejara en una posición peligrosa.

"No estaba seguro sobre Raúl y Jorge", dijo el piloto japonés. "Simplemente me estaba adaptando a ellos, y olvidé frenar lo suficientemente fuerte para desbloquear la parte trasera. Perdí un par de posiciones, pero nada aterrador. Simplemente no podía inclinar como de costumbre".

El fin de semana del GP de Gran Bretaña puso de relieve que los pilotos pueden seguir enfrentándose a problemas con los dispositivos de altura en las salidas de carrera hasta que sean prohibidos explícitamente en 2027 con la llegada de la era de 850cc.

Ha habido opiniones divididas sobre cómo debería abordar MotoGP este tipo de dispositivos, especialmente porque algunos fabricantes han desarrollado sistemas más sofisticados que otros.

Sin embargo, desde hace tiempo algunos sectores piden prohibirlos en nombre de la seguridad, en medio de diversos incidentes a lo largo de los años. Aunque el cambio reglamentario que entró en vigor en Sachsenring apuntaba específicamente a los dispositivos holeshot delanteros que se desarrollan solo para las salidas de carrera, algunos pilotos también han pedido que MotoGP adelante la prohibición de los dispositivos traseros —que se usan repetidamente durante la vuelta— también.

Los pilotos, sin embargo, consideran que las caídas en la salida son inevitables —con o sin tales dispositivos—, ya que es la oportunidad más fácil para ganar varias posiciones en una era en la que la aerodinámica ha hecho más difícil que las motos se sigan unas a otras más adelante en la carrera.

Para reducir el riesgo, MotoGP también ha aumentado el espacio entre cada piloto en la parrilla de tres a cuatro metros, empezando por el GP de Alemania.

Fotos del GP de Gran Bretaña - Domingo