Por qué la ventaja de KTM en el Red Bull Ring parece especialmente potente en 2026

El dominio de Pedro Acosta en los entrenamientos del Gran Premio de Austria ha elevado las esperanzas de que KTM ponga fin a una racha de cuatro años sin victorias en MotoGP.

La RC16 siempre ha ido bien en el Red Bull Ring, y Acosta atraviesa un gran momento en MotoGP, lo que significaba que las expectativas ya eran altas para la marca con sede en Mattighofen de cara al fin de semana. Pero, ante la ventaja técnica de Ducati y Aprilia, KTM siempre iba a afrontar una dura batalla para alterar la jerarquía establecida en MotoGP.

Sin embargo, la jornada inaugural de actividad en Spielberg ha dado un impulso considerable al equipo, con Acosta liderando ambas sesiones de entrenamientos el viernes. El español terminó el día 0.127s por delante de la Ducati de Gresini pilotada por Fermín Aldeguer, con la mejor Aprilia, la de Ai Ogura, otra media décima por detrás en tercera posición.

Incluso Brad Binder, cuyas dificultades a una vuelta están bien documentadas, pudo lograr el acceso directo a la Q2 con el séptimo mejor tiempo por vuelta.

Acosta también tenía más ritmo guardado, ya que levantó deliberadamente en su última vuelta de ataque tras marcar los mejores tiempos en los tres primeros sectores.

Con los problemas de fiabilidad que lastraron al equipo en la primera mitad de la temporada finalmente solucionados el mes pasado, KTM cuenta ahora con una moto que puede aprovechar las largas rectas de Spielberg. El trazado de aceleración y frenada también favorece los puntos fuertes de la RC16, una moto conocida por su capacidad de frenada.

Neumático especial para Austria

Pero hay otro elemento que está ayudando al empuje de KTM este año: la carcasa trasera reforzada de Michelin, que solo se utiliza en circuitos como Buriram y el Red Bull Ring debido a las altas cargas. Acosta logró su primera victoria al sprint la última vez que se usó esta construcción de neumático, en la apertura de la temporada en Tailandia, y parece rápido de nuevo ahora que ha vuelto para este fin de semana.

Binder, que logró su mejor resultado de la temporada en esa misma carrera de Buriram, explicó cómo se benefician los pilotos de KTM del neumático de especificación austriaca de Michelin.

"Creo que nuestra moto funciona mejor [aquí]. Con este neumático trasero diferente, no empuja tanto el tren delantero, y no tengo los grandes problemas delante que normalmente tengo.

"Así que me da un poco más de confianza simplemente para salir y pilotar mi moto."

El bajo agarre favorece a KTM

El piloto probador de KTM, Pol Espargaró, que vuelve a sustituir al lesionado Maverick Viñales en Tech3, cree que hay menos agarre en el Red Bull Ring en comparación con el año pasado, lo que hace que la pista sea aún más adecuada para la configuración actual de la moto.

"Este año estamos teniendo mejores fines de semana cuando el agarre en pista no es tan bueno, como en Barcelona, por ejemplo," explicó.

"En el pasado, rendíamos en lugares donde el agarre era muy alto y ahora es completamente lo contrario.

"Así que Pedro es especialmente bueno parando la moto, frenando, y con poco agarre la situación se vuelve aún más difícil para todos los demás."

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Hay margen para que el dúo oficial de KTM, Acosta y Binder, aprendan el uno del otro, ya que ambos pilotos son fuertes en diferentes partes de la vuelta. Acosta fue claramente el piloto más rápido en pista en el sector final, mientras que Binder ganó una gran cantidad de tiempo en el sector 3.

"Todavía nos cuesta esta larga curva 5 de derechas y luego las largas curvas 6 y 7, que son hacia la izquierda," explicó Acosta.

"Intentemos mejorar, porque Brad fue bastante impresionante allí. "Fue más rápido que yo en el sector 3. Ese es exactamente el punto en el que estoy teniendo dificultades, pero esto será interesante.

"Estoy contento de que otras KTM estén en Q2, porque ahora puedo sacar mucha información, porque Brad estaba como a 0.2s de mí."

Acosta rebaja sus opciones de victoria, por ahora

El Red Bull Ring ha sido un terreno propicio para KTM, con Binder logrando una memorable victoria en casa para el equipo oficial en 2021. Sin embargo, el fabricante austriaco lleva ya más de cuatro años sin ganar, con el triunfo de Miguel Oliveira en Indonesia 2021 como su último éxito en la categoría reina.

Con Acosta dejando KTM a final de año, una victoria en el terreno de casa de la marca se vería como una despedida apropiada para su asociación. Incluso la alta dirección de Bajaj Auto, la nueva empresa matriz de KTM, está presente, aumentando la importancia del fin de semana.

Sin embargo, Acosta pidió cautela ante el aumento de las expectativas tras los entrenamientos cuando se le preguntó si podía ganar el domingo, diciendo: "Aún es viernes.

"No lo sé," añadió. "Veamos cómo mejoran Ducati y Aprilia mañana. Aldeguer es rápido, Ogura fue rápido, y [Marco] Bezzecchi fue realmente rápido el año pasado. Aldeguer mostró un ritmo muy bueno durante la carrera.

"Por esto, sin presión. Veamos qué pasa."

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