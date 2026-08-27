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MotoGP GP de Aragón

Por qué Ducati podría tener una ventaja sobre Aprilia en el GP de Aragón

Aprilia puede haber dominado la última carrera en Silverstone, pero Aragón ofrece a Ducati una gran oportunidad para contraatacar.

Rachit Thukral Germán Garcia Casanova
Publicado:
Marc Marquez, Ducati Team

Francesco Bagnaia y Fabio di Giannantonio, pilotos de Ducati en MotoGP, creen que la marca de Borgo Panigale tiene "más potencial" que Aprilia en el Gran Premio de Aragón de este fin de semana.

El dúo considera que el circuito en sentido antihorario, famoso por su superficie con mucho agarre, jugará a favor de las fortalezas de la Desmosedici y permitirá a Ducati recuperarse tras un fin de semana difícil en Silverstone.

Mientras que el vigente campeón Marc Márquez ya era favorito de cara al fin de semana, dado su sólido historial en Aragón, su compañero de equipo Bagnaia tiene motivos para creer que todos los pilotos de Ducati rendirán bien este fin de semana.

"Estoy seguro de que Ducati aquí tiene más potencial que Aprilia por el nivel de agarre, y el trazado se parece más a Brno", dijo el piloto oficial de Ducati.

"Es la única pista de izquierdas en la que me siento bien, así que veamos si podemos luchar y si podemos tener el potencial".

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

El equilibrio de fuerzas en MotoGP ha oscilado entre los dos fabricantes italianos este año, con Aprilia sumando siete victorias y Ducati logrando cinco triunfos. En los últimos siete fines de semana, Ducati ha ganado cuatro veces, y Aprilia se ha llevado el primer puesto en las tres carreras restantes.

Fabio di Giannantonio, de VR46, cree que la ventaja de Aprilia en escenarios de bajo agarre no sería aplicable en Aragón, lo que devuelve a Ducati a la pelea este fin de semana.

"Vimos que Aprilia tiene un agarre increíble donde el nivel de agarre [en la pista] no es tan alto. Aquí, es uno de los niveles de agarre más altos del calendario. Así que realmente espero que tengamos una mejor mano en comparación con ellos", dijo.

"Pero creo que no deberíamos centrarnos en lo que tenemos sobre el papel. Deberíamos centrarnos en lo que no tuvimos en las últimas carreras y en lo que podemos aportar para tener un paquete mucho mejor con piloto y moto en pista".

El dos veces ganador de grandes premios añadió: "Escuché de la gente que deberíamos tener menos diferencia respecto a las Aprilia aquí. Realmente lo espero. Y, si es el caso, me encantaría intentar apretar.

"Creo que es el momento adecuado del campeonato para intentar apretar, probar cosas diferentes en la moto que nunca probamos, intentar lograr algo y luego estar realmente en la lucha con ellos".

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