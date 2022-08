Pol Espargaró espera un reinicio positivo tras vacaciones de MotoGP

Tras cinco semanas de parón estival el Mundial de MotoGP arranca de nuevo este fin de semana en Silverstone, primera de las nueve últimas carreras de la temporada.

Para Pol Espargaró, que ha sufrido de lo lindo en la primera parte del curso, las vacaciones de verano han servido para recuperarse completamente del fortísimo costalazo que sufrió en Alemania, en la penúltima carrera antes del verano, una caída que le provocó una lesión en las costillas que, finalmente, le impidió disputar la carrera de Assen, a finales de junio.

"El descanso me ha venido bien, he podido recuperarme de la lesión en las costillas que me hice en Alemania y he vuelto a entrenar", explica el piloto catalán en la previa británica.

Hasta el podio conseguido en Emilia Romagna el pasado año, el de su debut con Honda, el mejor resultado de Espargaró en 2022 fue, precisamente, el quinto puesto del Gran Premio de Gran Bretaña.

"El año pasado tuvimos un gran fin de semana en Silverstone y estoy trabajando duro para que se vuelva a repetir, pero todavía hay mucho que hacer", explica Espargaró.

"Es un trazado al que nos adaptamos muy bien el año pasado, así que espero empezar la segunda mitad de la temporada mejor que las últimas carreras", añade en referencia a las dificultades que ha tenido este curso en la conducción de la RC213V.

Espargaró, que casi con toda seguridad no correrá la próxima temporada con Honda, volviendo a la disciplina de KTM para hacerlo con Tech3, se marca ahora el objetivo de acabar la temporada de la mejor manera posible.

"Han sido unas buenas vacaciones, pero ahora ya estoy centrado en volver a competir", finalizó.